В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
В Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T12:29
2026-02-20T12:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда республики.Так, преступник успел провернуть три незаконных сделки. Он созванивался с предпринимателями, представляясь сельхозпроизводителем, и предлагал реализовать подсолнечник или пшеницу в промышленных масштабах. Все документы и справки своим жертвам он предоставлял по почте.В первом случае он получил от предпринимателей 4 млн 222 тысячи рублей, и затем еще по 2 млн рублей. При этом своих обязательств перед коммерсантами мужчина не выполнил.В пресс-службе суда отметили, что в судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города, фигурантка в составе преступной группы украла у обманутых "дольщиков" 40 миллионов рублей за 9 лет.
В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых

В Крыму мошенник обманул предприятия более чем на восемь млн рублей на покупке зерновых

12:29 20.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда республики.
Так, преступник успел провернуть три незаконных сделки. Он созванивался с предпринимателями, представляясь сельхозпроизводителем, и предлагал реализовать подсолнечник или пшеницу в промышленных масштабах. Все документы и справки своим жертвам он предоставлял по почте.
В первом случае он получил от предпринимателей 4 млн 222 тысячи рублей, и затем еще по 2 млн рублей. При этом своих обязательств перед коммерсантами мужчина не выполнил.
В пресс-службе суда отметили, что в судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.
"По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить к отбыванию наказания в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 11месяцев", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города, фигурантка в составе преступной группы украла у обманутых "дольщиков" 40 миллионов рублей за 9 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния