https://crimea.ria.ru/20260220/v-krymu-moshennik-zarabotal-milliony-na-fiktivnoy-prodazhe-zernovykh-1153371739.html
В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
В Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T12:29
2026-02-20T12:29
2026-02-20T12:29
приговор
крым
мошенничество
новости крыма
закон и право
суды крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302872_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69dc2193e46d2229239b8bdcecc3a398.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда республики.Так, преступник успел провернуть три незаконных сделки. Он созванивался с предпринимателями, представляясь сельхозпроизводителем, и предлагал реализовать подсолнечник или пшеницу в промышленных масштабах. Все документы и справки своим жертвам он предоставлял по почте.В первом случае он получил от предпринимателей 4 млн 222 тысячи рублей, и затем еще по 2 млн рублей. При этом своих обязательств перед коммерсантами мужчина не выполнил.В пресс-службе суда отметили, что в судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города, фигурантка в составе преступной группы украла у обманутых "дольщиков" 40 миллионов рублей за 9 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302872_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4daeeaba0251754dc4dad180e4ccdf6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приговор, крым, мошенничество, новости крыма, закон и право, суды крыма
В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
В Крыму мошенник обманул предприятия более чем на восемь млн рублей на покупке зерновых
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда республики.
Так, преступник успел провернуть три незаконных сделки. Он созванивался с предпринимателями, представляясь сельхозпроизводителем, и предлагал реализовать подсолнечник или пшеницу в промышленных масштабах. Все документы и справки своим жертвам он предоставлял по почте.
В первом случае он получил от предпринимателей 4 млн 222 тысячи рублей, и затем еще по 2 млн рублей. При этом своих обязательств перед коммерсантами мужчина не выполнил.
В пресс-службе суда отметили, что в судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.
"По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить к отбыванию наказания в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 11месяцев", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Севастополя получила
условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города, фигурантка в составе преступной группы украла у обманутых "дольщиков" 40 миллионов рублей за 9 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.