https://crimea.ria.ru/20260220/v-krymu-moshennik-zarabotal-milliony-na-fiktivnoy-prodazhe-zernovykh-1153371739.html

В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых

В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых - РИА Новости Крым, 20.02.2026

В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых

В Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T12:29

2026-02-20T12:29

2026-02-20T12:29

приговор

крым

мошенничество

новости крыма

закон и право

суды крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302872_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69dc2193e46d2229239b8bdcecc3a398.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда республики.Так, преступник успел провернуть три незаконных сделки. Он созванивался с предпринимателями, представляясь сельхозпроизводителем, и предлагал реализовать подсолнечник или пшеницу в промышленных масштабах. Все документы и справки своим жертвам он предоставлял по почте.В первом случае он получил от предпринимателей 4 млн 222 тысячи рублей, и затем еще по 2 млн рублей. При этом своих обязательств перед коммерсантами мужчина не выполнил.В пресс-службе суда отметили, что в судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью.Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Севастополя получила условный срок за мошенничество под видом долевого строительства домов. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города, фигурантка в составе преступной группы украла у обманутых "дольщиков" 40 миллионов рублей за 9 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, крым, мошенничество, новости крыма, закон и право, суды крыма