Шквальный ветер идет на Крым
На Крым идет сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду - объявлено штормовое
11:38 20.02.2026 (обновлено: 11:42 20.02.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Николаевке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных снова прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду, сообщает МЧС Крыма.
По данным министерства, погода начнет ухудшаться днем в субботу и продлится до конца выходных.
"МЧС Республики Крым рекомендует: исключить выход в горно-лесную местность; не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения; при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев", – напомнили в ведомстве.
Ранее, 18-19 февраля, в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодора", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами. Три населенных пункта Сакского района Крыма были частично обесточены из-за аварии, кроме того, утром в четверг без света оставались 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе. В Ялте зафиксированы аварийные отключения электроэнергии, повреждение контактной сети троллейбусов и падение деревьев.
