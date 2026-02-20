Рейтинг@Mail.ru
Шквальный ветер идет на Крым - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Шквальный ветер идет на Крым
Шквальный ветер идет на Крым - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Шквальный ветер идет на Крым
В Крыму на выходных снова прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду, сообщает МЧС Крыма.
новости крыма
штормовое предупреждение
крым
гу мчс рф по республике крым
шторм
погода
крымская погода
погода в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576069_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e99abfda1cb89eef095602ad69e3bb8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных снова прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду, сообщает МЧС Крыма.По данным министерства, погода начнет ухудшаться днем в субботу и продлится до конца выходных.Ранее, 18-19 февраля, в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодора", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами. Три населенных пункта Сакского района Крыма были частично обесточены из-за аварии, кроме того, утром в четверг без света оставались 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе. В Ялте зафиксированы аварийные отключения электроэнергии, повреждение контактной сети троллейбусов и падение деревьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложнаяДожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтироватьСнег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
крым
Новости
новости крыма, штормовое предупреждение, крым, гу мчс рф по республике крым, шторм, погода, крымская погода, погода в крыму
Шквальный ветер идет на Крым

На Крым идет сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду - объявлено штормовое

11:38 20.02.2026 (обновлено: 11:42 20.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Николаевке
Шторм в Николаевке - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных снова прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду, сообщает МЧС Крыма.
По данным министерства, погода начнет ухудшаться днем в субботу и продлится до конца выходных.
"МЧС Республики Крым рекомендует: исключить выход в горно-лесную местность; не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения; при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев", – напомнили в ведомстве.
Ранее, 18-19 февраля, в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодора", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами. Три населенных пункта Сакского района Крыма были частично обесточены из-за аварии, кроме того, утром в четверг без света оставались 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе. В Ялте зафиксированы аварийные отключения электроэнергии, повреждение контактной сети троллейбусов и падение деревьев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложная
Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтировать
Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
Музей-заповедник Судакская крепость - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
00:01
Погодные качели в Крыму: снова оттепель
 
Новости КрымаШтормовое предупреждениеКрымГУ МЧС РФ по Республике КрымШтормПогодаКрымская погодаПогода в Крыму
 
