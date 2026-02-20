https://crimea.ria.ru/20260220/v-krym-shtormovoe-preduprezhdenie---na-poluostrov-idet-shkvalnyy-veter-1153370169.html

Шквальный ветер идет на Крым

Шквальный ветер идет на Крым - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Шквальный ветер идет на Крым

В Крыму на выходных снова прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду, сообщает МЧС Крыма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных снова прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду, сообщает МЧС Крыма.По данным министерства, погода начнет ухудшаться днем в субботу и продлится до конца выходных.Ранее, 18-19 февраля, в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Сообщалось, что на дорогах Крыма преимущественно влажное покрытие. По данным "Крымавтодора", температура воздуха на территории полуострова – от -4 до +3 градусов. Дорожниками проводится патрулирование и обработка проезжей части противогололедными материалами. Три населенных пункта Сакского района Крыма были частично обесточены из-за аварии, кроме того, утром в четверг без света оставались 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе. В Ялте зафиксированы аварийные отключения электроэнергии, повреждение контактной сети троллейбусов и падение деревьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москву засыпает снегом - ситуация крайне сложнаяДожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтироватьСнег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями

крым

2026

Новости

