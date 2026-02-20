https://crimea.ria.ru/20260220/v-kerchenskom-prolive-ne-zafiksirovano-novykh-sluchaev-vybrosa-mazuta-1153378862.html

В Керченском проливе не зафиксировано новых случаев выброса мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю новых случаев выброса мазута на побережья Крыма и Кубани не зафиксировано. Продолжается мониторинг последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.С начала работ собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Очищено более 3 тысяч км береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности утилизировано или направлено в хозяйственный оборот более 179 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.Сводная группировка сил и средств, ликвидирующих последствия чрезвычайной ситуации, составляет 764 человека и 184 единицы техники.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море

