В Керченском проливе не зафиксировано новых случаев выброса мазута

У берегов Крыма и Кубани не нашли новых пятен мазута
15:44 20.02.2026 (обновлено: 15:50 20.02.2026)
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю новых случаев выброса мазута на побережья Крыма и Кубани не зафиксировано. Продолжается мониторинг последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.
"Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. На космических снимках в районе крушения танкеров в акватории Черного моря подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - отмечается в сообщении.
С начала работ собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Очищено более 3 тысяч км береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности утилизировано или направлено в хозяйственный оборот более 179 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Сводная группировка сил и средств, ликвидирующих последствия чрезвычайной ситуации, составляет 764 человека и 184 единицы техники.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.
