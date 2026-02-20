Рейтинг@Mail.ru
В Керченском проливе не зафиксировано новых случаев выброса мазута - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Керченском проливе не зафиксировано новых случаев выброса мазута
В Керченском проливе не зафиксировано новых случаев выброса мазута - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Керченском проливе не зафиксировано новых случаев выброса мазута
За прошедшую неделю новых случаев выброса мазута на побережья Крыма и Кубани не зафиксировано. Продолжается мониторинг последствий разлива нефтепродуктов при... РИА Новости Крым, 20.02.2026
разлив мазута
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
керченский пролив
крым
кубань
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю новых случаев выброса мазута на побережья Крыма и Кубани не зафиксировано. Продолжается мониторинг последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.С начала работ собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Очищено более 3 тысяч км береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности утилизировано или направлено в хозяйственный оборот более 179 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.Сводная группировка сил и средств, ликвидирующих последствия чрезвычайной ситуации, составляет 764 человека и 184 единицы техники.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.
керченский пролив
крым
кубань
РИА Новости Крым
Новости
разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, крым, кубань, новости
В Керченском проливе не зафиксировано новых случаев выброса мазута

У берегов Крыма и Кубани не нашли новых пятен мазута

15:44 20.02.2026 (обновлено: 15:50 20.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю новых случаев выброса мазута на побережья Крыма и Кубани не зафиксировано. Продолжается мониторинг последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.
"Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. На космических снимках в районе крушения танкеров в акватории Черного моря подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - отмечается в сообщении.
С начала работ собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Очищено более 3 тысяч км береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности утилизировано или направлено в хозяйственный оборот более 179 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Сводная группировка сил и средств, ликвидирующих последствия чрезвычайной ситуации, составляет 764 человека и 184 единицы техники.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами
В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеров
ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море
 
Разлив мазутаТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКерченский проливКрымКубаньНовости
 
