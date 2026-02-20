https://crimea.ria.ru/20260220/ukraina-gotova-k-realnym-kompromissam--zelenskiy-nazval-uslovie-1153379128.html
Украина готова к реальным компромиссам – Зеленский назвал условие
Украина готова к реальным компромиссам при условии остановки боевых действий "там, где стоим". Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Украина готова к реальным компромиссам при условии остановки боевых действий "там, где стоим". Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Зеленский ранее заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. При этом в четверг Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен в возможности решить территориальные вопросы на уровне переговорных групп, их решение возможно на более высоком уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Женеве – на что надеется Зеленский и что будет дальшеЗеленский не хочет мира - ЛавровПереговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
15:55 20.02.2026 (обновлено: 15:56 20.02.2026)