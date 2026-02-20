https://crimea.ria.ru/20260220/uchastok-dorogi-yalta--sevastopol-otremontiruyut-za-875-mln-rubley-1153383431.html
Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей
Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей
Участок трассы Ялта – Севастополь протяженностью более восьми километров планируется отремонтировать до конца 2026 года. Соответствующее распоряжение об... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T18:26
2026-02-20T18:26
2026-02-20T18:26
крым
сергей аксенов
дороги крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
ялта
севастополь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145701445_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_17cc6702e0d1e60792d2c89160d241fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Участок трассы Ялта – Севастополь протяженностью более восьми километров планируется отремонтировать до конца 2026 года. Соответствующее распоряжение об определении единственного подрядчика по госконтракту подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Стоимость работ – 875 миллионов 173 тысячи рублей.Ранее депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов
крым
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145701445_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1cfcf936536c8680465b67fafb348631.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, ялта, севастополь, новости крыма
Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей
Участок трассы Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей до конца 2026 года