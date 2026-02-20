Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20260220/uchastok-dorogi-yalta--sevastopol-otremontiruyut-za-875-mln-rubley-1153383431.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Участок трассы Ялта – Севастополь протяженностью более восьми километров планируется отремонтировать до конца 2026 года. Соответствующее распоряжение об определении единственного подрядчика по госконтракту подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Стоимость работ – 875 миллионов 173 тысячи рублей.Ранее депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем Жилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году Дорогу к курорту "Золотые пески России" построят к 2029 году – Аксенов

