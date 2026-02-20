Рейтинг@Mail.ru
"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/uaz-s-turistami-provalilsya-pod-led-na-baykale--est-pogibshie-1153372659.html
"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие
"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие - РИА Новости Крым, 20.02.2026
"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие
Группа туристов погибла после провала под лед "УАЗа" на Байкале в Иркутской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T13:01
2026-02-20T13:01
новости
байкал
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Группа туристов погибла после провала под лед "УАЗа" на Байкале в Иркутской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность".На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся поисковые мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
байкал
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, байкал, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие

Группа туристов погибла в ушедшей под лед "буханке" на Байкале – СК

13:01 20.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Группа туристов погибла после провала под лед "УАЗа" на Байкале в Иркутской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Днем 20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки "УАЗ", перевозивший 9 человек. По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся поисковые мероприятия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиБайкалПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:35ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно
13:20Продление санкций США против России – что ответили в Кремле
13:15В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш
13:13Власти проверяют системы водоснабжения Алушты
13:01"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие
12:55"Карты очень слабые": эксперт о первом заседании Совета мира
12:44От 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы
12:33Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому
12:29В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
12:12Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав
12:06Крымчане и севастопольцы оформили 85 тысяч Пушкинских карт в ВТБ
12:02На трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину
11:56Раненный при ЧП в школе Пермского Края подросток пришел в сознание
11:44С воды и с воздуха: пропавших в Азовском море рыбаков ищут 8-й день
11:38Шквальный ветер идет на Крым
11:31С динозавром на гербе: интервью с главой администрации города Саки
11:24Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в Алуште
11:12В Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиков
11:04Наши защитники: в Ливадии открылась выставка военкора РИА Новости Крым
10:48На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции
Лента новостейМолния