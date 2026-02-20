https://crimea.ria.ru/20260220/uaz-s-turistami-provalilsya-pod-led-na-baykale--est-pogibshie-1153372659.html
"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие
"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие - РИА Новости Крым, 20.02.2026
"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие
Группа туристов погибла после провала под лед "УАЗа" на Байкале в Иркутской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Группа туристов погибла после провала под лед "УАЗа" на Байкале в Иркутской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность".На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся поисковые мероприятия.
"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие
