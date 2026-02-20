Рейтинг@Mail.ru
У Развожаева появился новый заместитель - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/u-razvozhaeva-poyavilsya-novyy-zamestitel-1153381913.html
У Развожаева появился новый заместитель
У Развожаева появился новый заместитель - РИА Новости Крым, 20.02.2026
У Развожаева появился новый заместитель
Сергей Арефьев назначен новым исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T17:19
2026-02-20T17:27
севастополь
михаил развожаев
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
политика
правительство севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153381800_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b0e5d70c8fcaac4228fd743b5e498734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Сергей Арефьев назначен новым исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.Арефьев – генерал-лейтенант юстиции. Он получил военно-специальное образование и работал в органах прокуратуры и СК. Был удостоен государственных и ведомственных наград.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД и назначил его новым послом России в Турции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен главный врач больницы имени Семашко в СимферополеЭкс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром АнапыВ Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153381800_117:0:1254:853_1920x0_80_0_0_c7d94f07d435002b2129d08f2dc76469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, политика, правительство севастополя, новости севастополя
У Развожаева появился новый заместитель

Сергей Арефьев назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Севастополя

17:19 20.02.2026 (обновлено: 17:27 20.02.2026)
 
© Telegram Михаил Развожаев Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Сергей Арефьев
 Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Сергей Арефьев
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Сергей Арефьев назначен новым исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.

"Сергей Михайлович Арефьев будет курировать департамент управления делами губернатора и правительства Севастополя и департамент общественной безопасности", - написал Развожаев в Telegram.

Арефьев – генерал-лейтенант юстиции. Он получил военно-специальное образование и работал в органах прокуратуры и СК. Был удостоен государственных и ведомственных наград.
"Рассчитываю, что он сможет обеспечить эффективную работу нашего оперативного штаба — с учетом осложняющейся обстановки интенсифицировать работу с Минобороны, Черноморским флотом и органами правопорядка", – заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД и назначил его новым послом России в Турции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Назначен главный врач больницы имени Семашко в Симферополе
Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
В Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
 
СевастопольМихаил РазвожаевКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяПолитикаПравительство СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28В Севастополе объявлена воздушная тревога
17:19У Развожаева появился новый заместитель
17:14Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке
16:57Хищение денег на фортификациях в Курской области – суд вынес приговоры
16:41Подвиг начинается с человека: в Севастополе открылась выставка бойца СВО
16:27Понравились Путину: чем крымские лимоны могут стать для всей России
16:15Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией
16:06В трех селах под Симферополем на день отключат свет
15:55Украина готова к реальным компромиссам – Зеленский назвал условие
15:44В Керченском проливе не зафиксировано новых случаев выброса мазута
15:15Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве
15:10Произойдет ли смена власти на Украине – мнение
14:55На Байкале обнаружили тела семи туристов
14:45Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей
14:37Страшные потери Киева - данные за неделю
14:10Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
13:50Массированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен
13:35ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно
13:20Продление санкций США против России – что ответили в Кремле
13:15В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш
Лента новостейМолния