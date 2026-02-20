https://crimea.ria.ru/20260220/u-razvozhaeva-poyavilsya-novyy-zamestitel-1153381913.html
У Развожаева появился новый заместитель
У Развожаева появился новый заместитель - РИА Новости Крым, 20.02.2026
У Развожаева появился новый заместитель
Сергей Арефьев назначен новым исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T17:19
2026-02-20T17:19
2026-02-20T17:27
севастополь
михаил развожаев
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
политика
правительство севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153381800_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b0e5d70c8fcaac4228fd743b5e498734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Сергей Арефьев назначен новым исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.Арефьев – генерал-лейтенант юстиции. Он получил военно-специальное образование и работал в органах прокуратуры и СК. Был удостоен государственных и ведомственных наград.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД и назначил его новым послом России в Турции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен главный врач больницы имени Семашко в СимферополеЭкс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром АнапыВ Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153381800_117:0:1254:853_1920x0_80_0_0_c7d94f07d435002b2129d08f2dc76469.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, политика, правительство севастополя, новости севастополя
У Развожаева появился новый заместитель
Сергей Арефьев назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Севастополя
17:19 20.02.2026 (обновлено: 17:27 20.02.2026)