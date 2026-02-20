https://crimea.ria.ru/20260220/u-razvozhaeva-poyavilsya-novyy-zamestitel-1153381913.html

У Развожаева появился новый заместитель

У Развожаева появился новый заместитель

20.02.2026

Сергей Арефьев назначен новым исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Сергей Арефьев назначен новым исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.Арефьев – генерал-лейтенант юстиции. Он получил военно-специальное образование и работал в органах прокуратуры и СК. Был удостоен государственных и ведомственных наград.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД и назначил его новым послом России в Турции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен главный врач больницы имени Семашко в СимферополеЭкс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром АнапыВ Ялте первым заместителем мэра станет глава Центра медицины катастроф РК

