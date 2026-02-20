Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крупный американский бизнес желает вернуться на российский рынок, но президент США Дональд Трамп сохраняет санкционный режим против России в свете предстоящих выборов в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Президент США Дональд Трамп накануне продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это решение стало автоматическим в свете продолжающихся сложных и растянутых по времени переговоров по украинскому урегулированию.
"У американского бизнеса есть желание вернуться в Россию, поучаствовать в российских проектах. Но у Трампа очень сложная задача – сделать так, чтобы deep stste ("глубинное государство" – ред.) не сорвал его планы на выборы в Конгресс, и чтобы у республиканцев оставались перспективы остаться в Белом доме. В этой ситуации Трампу приходится лавировать", – сказал Шатров.
По словам политолога, на данный момент не прослеживается каких-либо перспектив отмены Соединенными Штатами санкций против РФ как минимум до ноября 2026 года, когда состоятся выборы в Конгресс. Но и после выборов эти перспективы могут не появиться, отметил эксперт.
В то же время, подчеркнул Шатров, некоторые американские компании "не мытьем, так катанием", "хоть тушкой, хоть чучелом" пытаются вернуться в Россию. Крупнейшие компании с миллиардными бюджетами не хотят терять российский рынок, который хоть и уступает по объему европейскому или китайскому, но все равно является очень привлекательным, заключил политолог.
