Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260220/tramp-vynuzhden-lavirovat-v-voprose-antirossiyskikh-sanktsiy--ekspert-1153378362.html
Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт
Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт
Крупный американский бизнес желает вернуться на российский рынок, но президент США Дональд Трамп сохраняет санкционный режим против России в свете предстоящих... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T21:52
2026-02-20T21:52
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
мнения
дональд трамп
сша
россия
санкции против россии
санкции
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_373:0:1024:366_1920x0_80_0_0_347aa692bdf8ee06ef8eaa97c8f6587a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крупный американский бизнес желает вернуться на российский рынок, но президент США Дональд Трамп сохраняет санкционный режим против России в свете предстоящих выборов в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Президент США Дональд Трамп накануне продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это решение стало автоматическим в свете продолжающихся сложных и растянутых по времени переговоров по украинскому урегулированию."У американского бизнеса есть желание вернуться в Россию, поучаствовать в российских проектах. Но у Трампа очень сложная задача – сделать так, чтобы deep stste ("глубинное государство" – ред.) не сорвал его планы на выборы в Конгресс, и чтобы у республиканцев оставались перспективы остаться в Белом доме. В этой ситуации Трампу приходится лавировать", – сказал Шатров.По словам политолога, на данный момент не прослеживается каких-либо перспектив отмены Соединенными Штатами санкций против РФ как минимум до ноября 2026 года, когда состоятся выборы в Конгресс. Но и после выборов эти перспективы могут не появиться, отметил эксперт.В то же время, подчеркнул Шатров, некоторые американские компании "не мытьем, так катанием", "хоть тушкой, хоть чучелом" пытаются вернуться в Россию. Крупнейшие компании с миллиардными бюджетами не хотят терять российский рынок, который хоть и уступает по объему европейскому или китайскому, но все равно является очень привлекательным, заключил политолог.
игорь шатров, мнения, дональд трамп, сша, россия, санкции против россии, санкции
Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт

Трампу приходится лавировать в вопросе продления санкций против России – эксперт

21:52 20.02.2026
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo Jacquelyn Martin
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крупный американский бизнес желает вернуться на российский рынок, но президент США Дональд Трамп сохраняет санкционный режим против России в свете предстоящих выборов в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Президент США Дональд Трамп накануне продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это решение стало автоматическим в свете продолжающихся сложных и растянутых по времени переговоров по украинскому урегулированию.
"У американского бизнеса есть желание вернуться в Россию, поучаствовать в российских проектах. Но у Трампа очень сложная задача – сделать так, чтобы deep stste ("глубинное государство" – ред.) не сорвал его планы на выборы в Конгресс, и чтобы у республиканцев оставались перспективы остаться в Белом доме. В этой ситуации Трампу приходится лавировать", – сказал Шатров.
По словам политолога, на данный момент не прослеживается каких-либо перспектив отмены Соединенными Штатами санкций против РФ как минимум до ноября 2026 года, когда состоятся выборы в Конгресс. Но и после выборов эти перспективы могут не появиться, отметил эксперт.
В то же время, подчеркнул Шатров, некоторые американские компании "не мытьем, так катанием", "хоть тушкой, хоть чучелом" пытаются вернуться в Россию. Крупнейшие компании с миллиардными бюджетами не хотят терять российский рынок, который хоть и уступает по объему европейскому или китайскому, но все равно является очень привлекательным, заключил политолог.
