Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт

Крупный американский бизнес желает вернуться на российский рынок, но президент США Дональд Трамп сохраняет санкционный режим против России в свете предстоящих... РИА Новости Крым, 20.02.2026

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

мнения

дональд трамп

сша

россия

санкции против россии

санкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Крупный американский бизнес желает вернуться на российский рынок, но президент США Дональд Трамп сохраняет санкционный режим против России в свете предстоящих выборов в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Президент США Дональд Трамп накануне продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это решение стало автоматическим в свете продолжающихся сложных и растянутых по времени переговоров по украинскому урегулированию.По словам политолога, на данный момент не прослеживается каких-либо перспектив отмены Соединенными Штатами санкций против РФ как минимум до ноября 2026 года, когда состоятся выборы в Конгресс. Но и после выборов эти перспективы могут не появиться, отметил эксперт.В то же время, подчеркнул Шатров, некоторые американские компании "не мытьем, так катанием", "хоть тушкой, хоть чучелом" пытаются вернуться в Россию. Крупнейшие компании с миллиардными бюджетами не хотят терять российский рынок, который хоть и уступает по объему европейскому или китайскому, но все равно является очень привлекательным, заключил политолог.

сша

россия

