Трамп раскроет информацию об инопланетянах - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Трамп раскроет информацию об инопланетянах
Трамп раскроет информацию об инопланетянах - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Трамп раскроет информацию об инопланетянах
Президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах. Написал американский лидер в соцсети Truth Social. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T07:57
2026-02-20T07:57
сша
дональд трамп
барак обама
космос
новости
в мире
земля
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118810005_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_07bfb4eddfc41ca8a6a94086f617322e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах. Написал американский лидер в соцсети Truth Social.В субботу экс-президент США Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. При этом он сразу же отверг популярные версии о том, что внеземные существа якобы содержатся на секретной базе в Неваде. За время своего президентства Обама не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами, добавил он позже.До этого Трамп заявил, что его предшественник раскрыл секретную информацию. По его словам, тема инопланетной жизни является очень сложной, но очень интересной и важной.Бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси ранее допустил существование неопознанных летающих объектов. Об этом он заявлял в интервью YouTube-каналу The Black Vault еще в 2021 году.
сша
космос
Новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118810005_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_736b75ddd261597c1070905b3e6eabb9.jpg
1920
1920
true
сша, дональд трамп, барак обама, космос, новости, в мире, земля
Трамп раскроет информацию об инопланетянах

Трамп поручит Пентагону раскрыть данные об инопланетянах

07:57 20.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИнопланетяне
Инопланетяне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах. Написал американский лидер в соцсети Truth Social.
В субботу экс-президент США Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. При этом он сразу же отверг популярные версии о том, что внеземные существа якобы содержатся на секретной базе в Неваде. За время своего президентства Обама не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами, добавил он позже.
"Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами", – цитирует Трампа РИА Новости.
До этого Трамп заявил, что его предшественник раскрыл секретную информацию. По его словам, тема инопланетной жизни является очень сложной, но очень интересной и важной.
Бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси ранее допустил существование неопознанных летающих объектов. Об этом он заявлял в интервью YouTube-каналу The Black Vault еще в 2021 году.
