Трамп раскроет информацию об инопланетянах
Трамп раскроет информацию об инопланетянах - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Трамп раскроет информацию об инопланетянах
Президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах. Написал американский лидер в соцсети Truth Social.
20.02.2026
2026-02-20T07:57
2026-02-20T07:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах. Написал американский лидер в соцсети Truth Social.В субботу экс-президент США Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. При этом он сразу же отверг популярные версии о том, что внеземные существа якобы содержатся на секретной базе в Неваде. За время своего президентства Обама не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами, добавил он позже.До этого Трамп заявил, что его предшественник раскрыл секретную информацию. По его словам, тема инопланетной жизни является очень сложной, но очень интересной и важной.Бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси ранее допустил существование неопознанных летающих объектов. Об этом он заявлял в интервью YouTube-каналу The Black Vault еще в 2021 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский космонавт заснял НЛО с борта МКСЧто это было: в небе над Татарстаном пролетел светящийся шарКосмонавт рассказал об НЛО
Новости
ru-RU
Трамп раскроет информацию об инопланетянах
Трамп поручит Пентагону раскрыть данные об инопланетянах
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах. Написал американский лидер в соцсети Truth Social.
В субботу экс-президент США Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. При этом он сразу же отверг популярные версии о том, что внеземные существа якобы содержатся на секретной базе в Неваде. За время своего президентства Обама не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами, добавил он позже.
"Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами", – цитирует Трампа РИА Новости.
До этого Трамп заявил, что его предшественник раскрыл секретную информацию. По его словам, тема инопланетной жизни является очень сложной, но очень интересной и важной.
Бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси ранее допустил существование неопознанных летающих объектов.
Об этом он заявлял в интервью YouTube-каналу The Black Vault еще в 2021 году.
