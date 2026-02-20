Рейтинг@Mail.ru
Трамп готовится к ударам по Ирану - СМИ - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Трамп готовится к ударам по Ирану - СМИ
Трамп готовится к ударам по Ирану - СМИ - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Трамп готовится к ударам по Ирану - СМИ
Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ударов по иранским правительственным, военным и ядерным объектам, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ударов по иранским правительственным, военным и ядерным объектам, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, знакомый с планированием.Накануне Трамп на первом заседании Совета мира заявил, что если в ближайшее время с Ираном не будет заключена сделка, то могут произойти "плохие вещи".Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Предыдущий раунд состоялся 6 февраля в столице Омана Маскате — это были первые контакты после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить с Вашингтоном меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.
Трамп готовится к ударам по Ирану - СМИ

Трамп рассматривает варианты ударов по иранским военным и ядерным объектам - СМИ

09:26 20.02.2026
 
© REUTERS / @realDonaldTrumpДональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле
Дональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / @realDonaldTrump
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ударов по иранским правительственным, военным и ядерным объектам, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, знакомый с планированием.
"В четверг Трамп рассматривал ряд вариантов военных ударов по Ирану, включая возможный ограниченный удар, направленный на укрепление переговорных позиций США ... Он также рассматривал более масштабные удары по правительственным, военным и ядерным целям", – цитирует РИА Новости сообщение телеканала.
Накануне Трамп на первом заседании Совета мира заявил, что если в ближайшее время с Ираном не будет заключена сделка, то могут произойти "плохие вещи".
Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Предыдущий раунд состоялся 6 февраля в столице Омана Маскате — это были первые контакты после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
Ранее СМИ сообщали, что Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить с Вашингтоном меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.
