https://crimea.ria.ru/20260220/tramp-gotovitsya-k-udaram-po-iranu---smi-1153364864.html

Трамп готовится к ударам по Ирану - СМИ

Трамп готовится к ударам по Ирану - СМИ - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Трамп готовится к ударам по Ирану - СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ударов по иранским правительственным, военным и ядерным объектам, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T09:26

2026-02-20T09:26

2026-02-20T09:26

иран

сша

дональд трамп

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179148_0:388:828:853_1920x0_80_0_0_a37875db2e990cd7544de82a65c32c33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ударов по иранским правительственным, военным и ядерным объектам, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, знакомый с планированием.Накануне Трамп на первом заседании Совета мира заявил, что если в ближайшее время с Ираном не будет заключена сделка, то могут произойти "плохие вещи".Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Предыдущий раунд состоялся 6 февраля в столице Омана Маскате — это были первые контакты после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить с Вашингтоном меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявлениеСША готовятся к затяжной военной операции против Ирана – СМИ"Страшная вещь": что задумал Трамп в Иране – политолог

иран

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, сша, дональд трамп, новости, в мире