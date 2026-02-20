Трамп готовится к ударам по Ирану - СМИ

https://crimea.ria.ru/20260220/tramp-gotovitsya-k-udaram-po-iranu---smi-1153364864.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ударов по иранским правительственным, военным и ядерным объектам, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, знакомый с планированием.Накануне Трамп на первом заседании Совета мира заявил, что если в ближайшее время с Ираном не будет заключена сделка, то могут произойти "плохие вещи".Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Предыдущий раунд состоялся 6 февраля в столице Омана Маскате — это были первые контакты после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить с Вашингтоном меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ударов по иранским правительственным, военным и ядерным объектам, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, знакомый с планированием.
"В четверг Трамп рассматривал ряд вариантов военных ударов по Ирану, включая возможный ограниченный удар, направленный на укрепление переговорных позиций США ... Он также рассматривал более масштабные удары по правительственным, военным и ядерным целям", – цитирует РИА Новости сообщение телеканала.
Накануне Трамп на первом заседании Совета мира заявил
, что если в ближайшее время с Ираном не будет заключена сделка, то могут произойти "плохие вещи".
Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Предыдущий раунд состоялся 6 февраля в столице Омана Маскате — это были первые контакты после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
Ранее СМИ сообщали, что Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить с Вашингтоном меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.
