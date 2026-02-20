Рейтинг@Mail.ru
Террорист хотел взорвать здание фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Террорист хотел взорвать здание фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе
Террорист хотел взорвать здание фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Террорист хотел взорвать здание фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе
Сотрудники ФСБ ликвидировали украинского террориста, готовившего взрыв в здании регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ ликвидировали украинского террориста, готовившего взрыв в здании регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленник избрал в качестве объектов посягательств административное здание ставропольского филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и расположенный рядом с ним "Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга". Получив от кураторов инструкцию по изготовлению самодельной взрывчатки, террорист купил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля он приступил к подготовке теракта и попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства. Ранее в Москве задержали 29-летнего иностранца, который по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт на объекте энергетики в Московской области.
Террорист хотел взорвать здание фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ ликвидировали украинского террориста, готовившего взрыв в здании регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ РФ в городе Ставрополь пресечена противоправная деятельность гражданина России, члена одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник избрал в качестве объектов посягательств административное здание ставропольского филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и расположенный рядом с ним "Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга".
Получив от кураторов инструкцию по изготовлению самодельной взрывчатки, террорист купил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля он приступил к подготовке теракта и попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства.
"При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", - указали в ФСБ.
Ранее в Москве задержали 29-летнего иностранца, который по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт на объекте энергетики в Московской области.
