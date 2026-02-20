https://crimea.ria.ru/20260220/terrorist-khotel-vzorvat-zdanie-fonda-zaschitniki-otechestva-v-stavropole-1153365752.html

Террорист хотел взорвать здание фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе

Террорист хотел взорвать здание фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Террорист хотел взорвать здание фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе

Сотрудники ФСБ ликвидировали украинского террориста, готовившего взрыв в здании регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T09:56

2026-02-20T09:56

2026-02-20T10:00

ставрополь

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

терроризм

взрыв

новости

антитеррор

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c70dac0f1f13f740927d0c8fd28f901.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ ликвидировали украинского террориста, готовившего взрыв в здании регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленник избрал в качестве объектов посягательств административное здание ставропольского филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и расположенный рядом с ним "Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга". Получив от кураторов инструкцию по изготовлению самодельной взрывчатки, террорист купил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля он приступил к подготовке теракта и попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства. Ранее в Москве задержали 29-летнего иностранца, который по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт на объекте энергетики в Московской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ выявила в Крыму ячейку международных террористов Какие задачи по антитеррору поставлены перед РоссиейПопытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке

ставрополь

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставрополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), терроризм, взрыв, новости, антитеррор, украина