Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве
Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве
Первокурсник колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина РИА Новости Крым, 20.02.2026
ирина волк
мвд по республике крым
происшествия
москва
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Первокурсник колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе МАХ.Подчеркивается, что в кратчайшие сроки оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника - "им оказался 16-летний учащийся первого курса технологического колледжа". В настоящее время подросток доставлен в территориальный отдел полиции.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, подозреваемый задержан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве

Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Первокурсник колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе МАХ.
"В полицию поступила информация о возгорании на АЗС, расположенной на Люблинской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный совершил поджог топливораздаточной колонки, после чего скрылся. Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в кратчайшие сроки оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника - "им оказался 16-летний учащийся первого курса технологического колледжа". В настоящее время подросток доставлен в территориальный отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, подозреваемый задержан.
