Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Первокурсник колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе МАХ.Подчеркивается, что в кратчайшие сроки оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника - "им оказался 16-летний учащийся первого курса технологического колледжа". В настоящее время подросток доставлен в территориальный отдел полиции.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, подозреваемый задержан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Первокурсник колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе МАХ.
"В полицию поступила информация о возгорании на АЗС, расположенной на Люблинской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный совершил поджог топливораздаточной колонки, после чего скрылся. Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в кратчайшие сроки оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника - "им оказался 16-летний учащийся первого курса технологического колледжа". В настоящее время подросток доставлен в территориальный отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, подозреваемый задержан.
