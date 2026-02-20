https://crimea.ria.ru/20260220/student-kolledzha-zaderzhan-po-podozreniyu-v-podzhoge-azs-v-moskve-1153378202.html

Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве

Первокурсник колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина РИА Новости Крым, 20.02.2026

ирина волк

мвд по республике крым

происшествия

москва

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Первокурсник колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе МАХ.Подчеркивается, что в кратчайшие сроки оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника - "им оказался 16-летний учащийся первого курса технологического колледжа". В настоящее время подросток доставлен в территориальный отдел полиции.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, подозреваемый задержан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

