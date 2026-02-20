Рейтинг@Mail.ru
Страшные потери Киева - данные за неделю
Российские военные за неделю в зоне боевых действий уничтожили еще 8305 украинских боевиков, более 1,8 тысячи беспилотников, 129 танков и других боевых... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T14:37
2026-02-20T14:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю в зоне боевых действий уничтожили еще 8305 украинских боевиков, более 1,8 тысячи беспилотников, 129 танков и других боевых бронемашин, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В течение недели в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1310 боевичков, четыре боевые бронированные машины, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1115 человек, 19 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 23 склада боеприпасов."Южная" группировка войск за неделю ликвидировала более 1015 вражеских солдат, 26 боевых бронированных машин, из них восемь производства стран НАТО, 84 автомобиля, девять артиллерийских орудий, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2220 военных, 31 боевую бронированную машину, 50 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника, уничтожены более 2415 боевиков Киева, 46 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", чешская пусковая установка реактивной системы залпового огня Vampire, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.Военнослужащие группы "Днепр" разбили до 230 украинских неонацистов, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь станций радиоэлектронной борьбы, а также девять складов боеприпасов и материальных средств.Средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 115 765 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 776 танков и других боевых бронированных машин, 1 669 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 381 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 816 единиц специальной военной автомобильной техники.
Страшные потери Киева - данные за неделю

Российские военные за неделю уничтожили еще 8305 украинских боевиков

14:37 20.02.2026
 
© AP Photo Bram JanssenУкраинский солдат сидит в окопе на окраине Лимана
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю в зоне боевых действий уничтожили еще 8305 украинских боевиков, более 1,8 тысячи беспилотников, 129 танков и других боевых бронемашин, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
В течение недели в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1310 боевичков, четыре боевые бронированные машины, 94 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1115 человек, 19 боевых бронированных машин, 111 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 23 склада боеприпасов.
"Южная" группировка войск за неделю ликвидировала более 1015 вражеских солдат, 26 боевых бронированных машин, из них восемь производства стран НАТО, 84 автомобиля, девять артиллерийских орудий, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2220 военных, 31 боевую бронированную машину, 50 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника, уничтожены более 2415 боевиков Киева, 46 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", чешская пусковая установка реактивной системы залпового огня Vampire, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
Военнослужащие группы "Днепр" разбили до 230 украинских неонацистов, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь станций радиоэлектронной борьбы, а также девять складов боеприпасов и материальных средств.
Средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 115 765 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 776 танков и других боевых бронированных машин, 1 669 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 381 орудие полевой артиллерии и минометов, 54 816 единиц специальной военной автомобильной техники.
