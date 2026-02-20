Рейтинг@Mail.ru
Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок - РИА Новости Крым, 20.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260220/sredi-provalivshikhsya-pod-led-na-baykale-lyudey-byl-rebenok-1153383825.html
Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок
Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок
Среди пассажиров УАЗа, провалившегося под лед на озере Байкал, был 14-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Среди пассажиров УАЗа, провалившегося под лед на озере Байкал, был 14-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.В пятницу на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки "УАЗ", перевозивший 9 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность". Позже стало известно, что тела туристов обнаружили на дне с помощью подводной камеры.По словам Кобзева, удалось установить личности пяти жертв. Ими оказались граждане КНР – супружеская пара с 14-летним ребенком и еще оной родственницей ,а также 44-летний водитель.Губернатор уточнил, что работы по извлечению тел продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок

14-летний ребенок находился в салоне провалившегося под лед на Байкале УАЗа

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Среди пассажиров УАЗа, провалившегося под лед на озере Байкал, был 14-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В пятницу на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки "УАЗ", перевозивший 9 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность". Позже стало известно, что тела туристов обнаружили на дне с помощью подводной камеры.
По словам Кобзева, удалось установить личности пяти жертв. Ими оказались граждане КНР – супружеская пара с 14-летним ребенком и еще оной родственницей ,а также 44-летний водитель.
Губернатор уточнил, что работы по извлечению тел продолжаются.
"Планируется работа водолазной группы. Известно, что ширина ледового разлома, в который попал автомобиль - три метра. Глубина в этом месте - 18 метров. Обстоятельства произошедшего устанавливают следственные и правоохранительные органы", – сказал он.
