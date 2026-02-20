https://crimea.ria.ru/20260220/sredi-provalivshikhsya-pod-led-na-baykale-lyudey-byl-rebenok-1153383825.html
Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок
Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок
Среди пассажиров УАЗа, провалившегося под лед на озере Байкал, был 14-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T19:19
2026-02-20T19:19
2026-02-20T19:19
байкал
иркутская область
игорь кобзев
происшествия
новости
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153376441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7c57009133707ec235ecde3892df9f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Среди пассажиров УАЗа, провалившегося под лед на озере Байкал, был 14-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.В пятницу на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки "УАЗ", перевозивший 9 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность". Позже стало известно, что тела туристов обнаружили на дне с помощью подводной камеры.По словам Кобзева, удалось установить личности пяти жертв. Ими оказались граждане КНР – супружеская пара с 14-летним ребенком и еще оной родственницей ,а также 44-летний водитель.Губернатор уточнил, что работы по извлечению тел продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
байкал
иркутская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153376441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_881f4614efc753326e7415134b4c68df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, иркутская область, игорь кобзев, происшествия, новости, дети
Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок
14-летний ребенок находился в салоне провалившегося под лед на Байкале УАЗа