Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь

Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь

Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ против мирных жителей, в том числе по факту массированного удара по Севастополю, при... РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T18:56

2026-02-20T18:56

2026-02-20T18:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ против мирных жителей, в том числе по факту массированного удара по Севастополю, при котором погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Также в СК отметили, что в Белгородской области вследствие ударов дронами ранения получили четверо мирных жителей. Кроме того, в ЛНР пострадали два человека, еще двое – в Брянской области и в ДНР, также в Херсонской области во время атаки ВСУ был ранен мирный житель, добавили в ведомстве.В четверг, 19 февраля, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Военные отражали воздушную атаку в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем.Позже при падении обломков БПЛА погиб 30-летний мужчина. Также пострадала 90-летняя женщина.Налет украинских ударных беспилотников на Севастополь длился шесть часов, за это время над регионом было уничтожено 26 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – РазвожаевКрымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочкеВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно

