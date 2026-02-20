Рейтинг@Mail.ru
Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь
Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь
2026-02-20T18:56
2026-02-20T18:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ против мирных жителей, в том числе по факту массированного удара по Севастополю, при котором погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Также в СК отметили, что в Белгородской области вследствие ударов дронами ранения получили четверо мирных жителей. Кроме того, в ЛНР пострадали два человека, еще двое – в Брянской области и в ДНР, также в Херсонской области во время атаки ВСУ был ранен мирный житель, добавили в ведомстве.В четверг, 19 февраля, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Военные отражали воздушную атаку в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем.Позже при падении обломков БПЛА погиб 30-летний мужчина. Также пострадала 90-летняя женщина.Налет украинских ударных беспилотников на Севастополь длился шесть часов, за это время над регионом было уничтожено 26 дронов.
Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь

Следком РФ расследует гибель мужчины при массированной атаке ВСУ на Севастополь

18:56 20.02.2026
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ против мирных жителей, в том числе по факту массированного удара по Севастополю, при котором погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"По информации местных органов исполнительной власти, в городе Севастополе в результате падения обломков сбитого беспилотника погиб 30-летний мужчина и пострадала женщина. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", – сказано в сообщении.

Также в СК отметили, что в Белгородской области вследствие ударов дронами ранения получили четверо мирных жителей. Кроме того, в ЛНР пострадали два человека, еще двое – в Брянской области и в ДНР, также в Херсонской области во время атаки ВСУ был ранен мирный житель, добавили в ведомстве.
В четверг, 19 февраля, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Военные отражали воздушную атаку в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем.
Позже при падении обломков БПЛА погиб 30-летний мужчина. Также пострадала 90-летняя женщина.
Налет украинских ударных беспилотников на Севастополь длился шесть часов, за это время над регионом было уничтожено 26 дронов.
