Шторма в Крыму разрушают берег - как спасти пляжи и набережные
Шторма в Крыму разрушают берег - как спасти пляжи и набережные
Шторма в Крыму разрушают берег - как спасти пляжи и набережные - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Шторма в Крыму разрушают берег - как спасти пляжи и набережные
Частые шторма в Крыму повреждают пляжи и набережные полуострова. Для их защиты и сохранения в ближайшее время необходима тщательная экспертиза и разработка... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T06:02
2026-02-20T06:02
радио "спутник в крыму"
игорь вахрушев
мнения
берегоукрепительные сооружения
крым
черное море
пляжи
пляжи крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Частые шторма в Крыму повреждают пляжи и набережные полуострова. Для их защиты и сохранения в ближайшее время необходима тщательная экспертиза и разработка специальной государственной программы по берегоукреплению. Такое мнение выразил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев."В целом работа моря – очень динамический и мощный геоморфологический процесс… Это комплекс различных геоморфологических негативных процессов, которые сводятся к тому, что происходит разрушение суши. Это - естественный процесс. Тем более, Крым в виде полуострова вдается в Черное море. Особенно подвержен ударам стихии южный берег", - пояснил он.Чтобы основные пляжи Крыма, подверженные штормам, использовать в туризме и для навигации - прибегают к строительству берегоукрепительных сооружений."Но они стареют. Соответственно, требуется экспертиза, а после экспертизы - реконструкция, но это очень сложный процесс", - считает он.По словам ученого, берегоукрепления, которые были построены еще в советское время, дали полуострову определенный запас прочности.Ученый подчеркнул, что уже сейчас в Крыму необходимо провести серьезную экспертизу всех береговых укреплений - восточной, западной, и, особенно, южнобережной части. И оценить, в каком состоянии они находятся.Также одной из причин разрушения пляжей и набережных, по мнению Вахрушева, являются климатические изменения."Сильно меняются условия, увеличивается количество штормов. Сейчас считается, что в среднем от 8 до 11 штормов проходит по побережью Крыма в месяц в осенний-зимний период. Раньше было немного меньше - около 5-8… Даже бетонные волнорезы и крупные системы укрепления подвержены воздействию моря и могут стираться до 30 сантиметров в год", - отметил он.Специалист уточнил, что в данное время частично уже ведутся работы ученых для выяснения современной энергии волн и морских воздействий, но весь этот опыт необходимо систематизировать и вывести в единую экспертизу на побережье Крыма для принятия своевременного решения.По словам специалиста, если в ближайшие 10-15 лет этим не заняться, то Крым начнет очень быстро терять свои уникальные пляжи из-за усиливающейся активной деятельности моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда в Судаке начнут ремонтировать разрушенную штормом набережнуюВ Судаке после шторма рухнул участок набережнойСколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 году
игорь вахрушев, мнения, берегоукрепительные сооружения, крым, черное море, пляжи, пляжи крыма
Шторма в Крыму разрушают берег - как спасти пляжи и набережные

Защитить пляжи Крыма от штормов поможет спецпрограмма по берегоукреплению – ученый

06:02 20.02.2026
 
Разрушенные штормом набережные в Крыму
Разрушенные штормом набережные в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Частые шторма в Крыму повреждают пляжи и набережные полуострова. Для их защиты и сохранения в ближайшее время необходима тщательная экспертиза и разработка специальной государственной программы по берегоукреплению. Такое мнение выразил в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
"В целом работа моря – очень динамический и мощный геоморфологический процесс… Это комплекс различных геоморфологических негативных процессов, которые сводятся к тому, что происходит разрушение суши. Это - естественный процесс. Тем более, Крым в виде полуострова вдается в Черное море. Особенно подвержен ударам стихии южный берег", - пояснил он.
Чтобы основные пляжи Крыма, подверженные штормам, использовать в туризме и для навигации - прибегают к строительству берегоукрепительных сооружений.
"Но они стареют. Соответственно, требуется экспертиза, а после экспертизы - реконструкция, но это очень сложный процесс", - считает он.
По словам ученого, берегоукрепления, которые были построены еще в советское время, дали полуострову определенный запас прочности.
"В Крыму на начало 70-х годов было 560 пляжей и 65 пляжей в Севастополе. То есть 625 пляжей эксплуатировалось благодаря такой деятельности. Уже в 1994 году, после нескольких лет "хозяйства" Украины, за пляжами перестали по большей части следить. И уже на балансе было около 500 пляжей, доступных для купания. То есть 100 с лишним пляжей практически были потеряны", - рассказал спикер.
Ученый подчеркнул, что уже сейчас в Крыму необходимо провести серьезную экспертизу всех береговых укреплений - восточной, западной, и, особенно, южнобережной части. И оценить, в каком состоянии они находятся.
Также одной из причин разрушения пляжей и набережных, по мнению Вахрушева, являются климатические изменения.
"Сильно меняются условия, увеличивается количество штормов. Сейчас считается, что в среднем от 8 до 11 штормов проходит по побережью Крыма в месяц в осенний-зимний период. Раньше было немного меньше - около 5-8… Даже бетонные волнорезы и крупные системы укрепления подвержены воздействию моря и могут стираться до 30 сантиметров в год", - отметил он.
Специалист уточнил, что в данное время частично уже ведутся работы ученых для выяснения современной энергии волн и морских воздействий, но весь этот опыт необходимо систематизировать и вывести в единую экспертизу на побережье Крыма для принятия своевременного решения.
"Это должна быть некая государственная программа, потому что это очень большие деньги. И все, что связано с защитой моря, как правило, деятельность государства. Здесь частный капитал просто бессилен. Если будет такая определенная программа по защите берегов, мы "малой кровью" можем спасти крымские пляжи…. Береговые укрепления 70-х годов, которые сейчас еще доживают свой век, могут быть подвержены реконструкции, переработке под современные условия - и это будет гораздо дешевле и гораздо выгоднее, чем потом, после разрушения, создавать новую берегоукрепительную сеть Крыма", - пояснил Игорь Вахрушев.
По словам специалиста, если в ближайшие 10-15 лет этим не заняться, то Крым начнет очень быстро терять свои уникальные пляжи из-за усиливающейся активной деятельности моря.
