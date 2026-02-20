https://crimea.ria.ru/20260220/shkolniki-kryma-budut-uchitsya-selskomu-khozyaystvu-v-novykh-agrotekhklassakh-1153349553.html
Школьники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах
Школьники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Школьники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах
В Крыму ведется активное развитие агротехнического образования для школьников, которые в перспективе могут повлиять на кадровую картину в сельскохозяйственной... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T06:55
2026-02-20T06:55
2026-02-20T06:55
денис кратюк
минсельхоз крыма
образование в крыму и севастополе
сельское хозяйство
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120813233_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ee21ad89c2feeaba8909d4206d2132d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ведется активное развитие агротехнического образования для школьников, которые в перспективе могут повлиять на кадровую картину в сельскохозяйственной отрасли республики. Об этом сообщил глава минсельхоза РК Денис Кратюк."Ранее это были агроклассы, теперь это агротехклассы. Дети должны начинать знакомиться с профессией раньше, чем в девятом классе. Агротехкласс – это класс, который оборудован для отрасли, и детям в нем показывают, что такое сельское хозяйство", – сказал министр.По его словам, это полноценный пример технологического производства, на каждом этапе которого касаются разных направлений: промышленность, метеорология и прочее. "Дети должны в классе иметь такое оборудование, чтобы понимать, для чего все это делается и как это происходит", – добавил министр.Минсельхоз совместно с инвесторами открывает пять новых агротехклассов, компенсируя 85–90% их стоимости. Также ведется работа над созданием учебников по сельскому хозяйству, адаптированных под специфику Крыма.И добавил, что, возможно, классы помогут привлекать больше людей для поступления на сельхознаправления в университетах, а после и работать на производствах республики. Подготовка кадров остается краеугольным камнем развития отрасли, подчеркнул он."Кадры решают все. Отток кадров мы наблюдаем ежегодно, очень серьезный по всей стране, и средний возраст специалистов высок. И чтобы мы ни делали – предоставляли господдержку, закупали оборудование, – если не будет людей, то ничего не поможет", – заключил министр.Ранее сообщалось, что власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральный программ и новой системы обучения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техникиОт зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120813233_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_05350234b5ee02e897a1d88b6d706230.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис кратюк, минсельхоз крыма, образование в крыму и севастополе, сельское хозяйство, крым, новости крыма
Школьники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах
В Крыму создают агротехклассы для школьников с современным оборудованием
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ведется активное развитие агротехнического образования для школьников, которые в перспективе могут повлиять на кадровую картину в сельскохозяйственной отрасли республики. Об этом сообщил глава минсельхоза РК Денис Кратюк.
"Ранее это были агроклассы, теперь это агротехклассы. Дети должны начинать знакомиться с профессией раньше, чем в девятом классе. Агротехкласс – это класс, который оборудован для отрасли, и детям в нем показывают, что такое сельское хозяйство", – сказал министр.
По его словам, это полноценный пример технологического производства, на каждом этапе которого касаются разных направлений: промышленность, метеорология и прочее.
"Дети должны в классе иметь такое оборудование, чтобы понимать, для чего все это делается и как это происходит", – добавил министр.
Минсельхоз совместно с инвесторами открывает пять новых агротехклассов, компенсируя 85–90% их стоимости. Также ведется работа над созданием учебников по сельскому хозяйству, адаптированных под специфику Крыма.
"У нас масса литературы, которая погружает в сельское хозяйство, но я проштудировал несколько учебников, которые были изданы, и могу сказать, что о специфике Крыма там процентов 10 всего. А наше сельское хозяйство отличает кардинально", – отметил Кратюк.
И добавил, что, возможно, классы помогут привлекать больше людей для поступления на сельхознаправления в университетах, а после и работать на производствах республики. Подготовка кадров остается краеугольным камнем развития отрасли, подчеркнул он.
"Кадры решают все. Отток кадров мы наблюдаем ежегодно, очень серьезный по всей стране, и средний возраст специалистов высок. И чтобы мы ни делали – предоставляли господдержку, закупали оборудование, – если не будет людей, то ничего не поможет", – заключил министр.
Ранее сообщалось
, что власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральный программ и новой системы обучения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: