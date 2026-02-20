https://crimea.ria.ru/20260220/shkolniki-kryma-budut-uchitsya-selskomu-khozyaystvu-v-novykh-agrotekhklassakh-1153349553.html

Школьники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах

Школьники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Школьники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах

В Крыму ведется активное развитие агротехнического образования для школьников, которые в перспективе могут повлиять на кадровую картину в сельскохозяйственной...

2026-02-20

2026-02-20T06:55

2026-02-20T06:55

денис кратюк

минсельхоз крыма

образование в крыму и севастополе

сельское хозяйство

крым

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ведется активное развитие агротехнического образования для школьников, которые в перспективе могут повлиять на кадровую картину в сельскохозяйственной отрасли республики. Об этом сообщил глава минсельхоза РК Денис Кратюк."Ранее это были агроклассы, теперь это агротехклассы. Дети должны начинать знакомиться с профессией раньше, чем в девятом классе. Агротехкласс – это класс, который оборудован для отрасли, и детям в нем показывают, что такое сельское хозяйство", – сказал министр.По его словам, это полноценный пример технологического производства, на каждом этапе которого касаются разных направлений: промышленность, метеорология и прочее. "Дети должны в классе иметь такое оборудование, чтобы понимать, для чего все это делается и как это происходит", – добавил министр.Минсельхоз совместно с инвесторами открывает пять новых агротехклассов, компенсируя 85–90% их стоимости. Также ведется работа над созданием учебников по сельскому хозяйству, адаптированных под специфику Крыма.И добавил, что, возможно, классы помогут привлекать больше людей для поступления на сельхознаправления в университетах, а после и работать на производствах республики. Подготовка кадров остается краеугольным камнем развития отрасли, подчеркнул он."Кадры решают все. Отток кадров мы наблюдаем ежегодно, очень серьезный по всей стране, и средний возраст специалистов высок. И чтобы мы ни делали – предоставляли господдержку, закупали оборудование, – если не будет людей, то ничего не поможет", – заключил министр.Ранее сообщалось, что власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральный программ и новой системы обучения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техникиОт зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс Агропромышленный комплекс России получит 565 млрд рублей

