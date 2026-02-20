https://crimea.ria.ru/20260220/sekretnye-razrabotki-romanovykh-v-krymu-na-vystavke-pokazhut-pervye-bpla-1153304836.html

Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Во дворце "Дюльбер" в Кореизе откроется экспозиция о первых беспилотниках России, в рамках которой посетителям представят секретные разработки императорской семьи Романовых. Об этом сообщают организаторы выставки.Впервые в истории посетителям покажут копии первого проекта беспилотника, разработанного великим князем, который был найден в собрании Госархива России, воссоздан как чертеж и тщательно изучен музейными специалистами."Особое место займет тема становления военной авиации и связь Романовых с Качинским летным училищем – одной из первых и самых известных авиационных школ России, у истоков которой стоял великий князь Александр Михайлович – владелец соседнего с "Дюльбером" имения "Ай-Тодор", – отмечают организаторы.В экспозиции покажут, как идеи, разрабатываемые на южном берегу, находили отражение в подготовке летных кадров империи, развитии авиационной науки и инженерных подходов. Также на выставке представят редкие фотографии, копии писем, схемы летательных аппаратов, навигационные и измерительные приборы начала XX века, элементы аэростатной техники, реконструкции инженерных узлов.Новая экспозиция дополнит рассказ о дворце "Дюльбер" как о месте не только культурной и исторической, но и научно-инженерной значимости. Выставка будет доступна в рамках основного экскурсионного маршрута до 19 апреля. Посетить музей можно ежедневно с 10 до 18 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографикеСергей Королев: к звездам через тернии КоктебеляКузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе

