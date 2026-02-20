Рейтинг@Mail.ru
Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/sekretnye-razrabotki-romanovykh-v-krymu-na-vystavke-pokazhut-pervye-bpla-1153304836.html
Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА
Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА
Во дворце "Дюльбер" в Кореизе откроется экспозиция о первых беспилотниках России, в рамках которой посетителям представят секретные разработки императорской... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T21:26
2026-02-20T21:26
новости крыма
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
история
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153384332_0:19:1615:927_1920x0_80_0_0_b46ea134df66dc304b6b9059f771164e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Во дворце "Дюльбер" в Кореизе откроется экспозиция о первых беспилотниках России, в рамках которой посетителям представят секретные разработки императорской семьи Романовых. Об этом сообщают организаторы выставки.Впервые в истории посетителям покажут копии первого проекта беспилотника, разработанного великим князем, который был найден в собрании Госархива России, воссоздан как чертеж и тщательно изучен музейными специалистами."Особое место займет тема становления военной авиации и связь Романовых с Качинским летным училищем – одной из первых и самых известных авиационных школ России, у истоков которой стоял великий князь Александр Михайлович – владелец соседнего с "Дюльбером" имения "Ай-Тодор", – отмечают организаторы.В экспозиции покажут, как идеи, разрабатываемые на южном берегу, находили отражение в подготовке летных кадров империи, развитии авиационной науки и инженерных подходов. Также на выставке представят редкие фотографии, копии писем, схемы летательных аппаратов, навигационные и измерительные приборы начала XX века, элементы аэростатной техники, реконструкции инженерных узлов.Новая экспозиция дополнит рассказ о дворце "Дюльбер" как о месте не только культурной и исторической, но и научно-инженерной значимости. Выставка будет доступна в рамках основного экскурсионного маршрута до 19 апреля. Посетить музей можно ежедневно с 10 до 18 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографикеСергей Королев: к звездам через тернии КоктебеляКузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153384332_68:0:1308:930_1920x0_80_0_0_7ef1ce0407c7757374223dd6ac9c240e.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, история, общество
Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА

На Южном берегу Крыма откроется выставка о первых беспилотниках России

21:26 20.02.2026
 
© Фото организаторовНа Южном берегу Крыма откроется выставка о первых беспилотниках России
На Южном берегу Крыма откроется выставка о первых беспилотниках России
© Фото организаторов
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Во дворце "Дюльбер" в Кореизе откроется экспозиция о первых беспилотниках России, в рамках которой посетителям представят секретные разработки императорской семьи Романовых. Об этом сообщают организаторы выставки.
"Во дворце "Дюльбер" 22 февраля откроется новая выставка, посвященная ранним разработкам беспилотных летательных аппаратов и формированию авиационной мысли в России начала XX века. Экспозиция станет частью музейного проекта и впервые объединит материалы, напрямую связанные с инженерными экспериментами великого князя Петра Николаевича, которые велись именно в Крыму", – сказано в сообщении.
Впервые в истории посетителям покажут копии первого проекта беспилотника, разработанного великим князем, который был найден в собрании Госархива России, воссоздан как чертеж и тщательно изучен музейными специалистами.
"Особое место займет тема становления военной авиации и связь Романовых с Качинским летным училищем – одной из первых и самых известных авиационных школ России, у истоков которой стоял великий князь Александр Михайлович – владелец соседнего с "Дюльбером" имения "Ай-Тодор", – отмечают организаторы.
В экспозиции покажут, как идеи, разрабатываемые на южном берегу, находили отражение в подготовке летных кадров империи, развитии авиационной науки и инженерных подходов. Также на выставке представят редкие фотографии, копии писем, схемы летательных аппаратов, навигационные и измерительные приборы начала XX века, элементы аэростатной техники, реконструкции инженерных узлов.
"Мы покажем, что беспилотные технологии – изобретение не только XXI века. В "Дюльбере" зарождались идеи, которые опередили свое время. Эти разработки напрямую связаны с сформированием отечественной авиационной школы и с Качинским училищем, где закладывались основы профессиональной подготовки военных летчиков", – цитируют организаторы менеджера музейного пространства Ларису Савостьянову.
Новая экспозиция дополнит рассказ о дворце "Дюльбер" как о месте не только культурной и исторической, но и научно-инженерной значимости. Выставка будет доступна в рамках основного экскурсионного маршрута до 19 апреля. Посетить музей можно ежедневно с 10 до 18 часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографике
Сергей Королев: к звездам через тернии Коктебеля
Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
 
Новости КрымаКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоИсторияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:32Атаки ВСУ на Севастополь и трагедия на озере Байкал – главное за день
22:05Атака ВСУ на Краснодар – ранен мужчина
21:54Над Севастополем сбили две воздушные цели
21:52Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт
21:41Обломки дрона ВСУ упали в частном секторе в Краснодаре
21:27В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
21:26Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА
21:12Майор ВСУ заработал на участок на Бали испорченными овощами для военных
20:57В Москве высота снежного покрова побила 70-летний рекорд
20:46Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы
20:38Взлом умных пылесосов: как обходить угрозы
20:28В Севастополе остановили морской транспорт
20:22Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем
20:19В Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбы
20:01Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными
19:46Без подарков и сюрпризов - погода на выходных в Крыму
19:31Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров по Украине
19:19Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок
19:06Крымский мост сейчас – обстановка после ограничения движения
18:56Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь
Лента новостейМолния