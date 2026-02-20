https://crimea.ria.ru/20260220/sekretnye-razrabotki-romanovykh-v-krymu-na-vystavke-pokazhut-pervye-bpla-1153304836.html
Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА
Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА
Во дворце "Дюльбер" в Кореизе откроется экспозиция о первых беспилотниках России, в рамках которой посетителям представят секретные разработки императорской... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T21:26
2026-02-20T21:26
2026-02-20T21:26
новости крыма
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
история
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153384332_0:19:1615:927_1920x0_80_0_0_b46ea134df66dc304b6b9059f771164e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Во дворце "Дюльбер" в Кореизе откроется экспозиция о первых беспилотниках России, в рамках которой посетителям представят секретные разработки императорской семьи Романовых. Об этом сообщают организаторы выставки.Впервые в истории посетителям покажут копии первого проекта беспилотника, разработанного великим князем, который был найден в собрании Госархива России, воссоздан как чертеж и тщательно изучен музейными специалистами."Особое место займет тема становления военной авиации и связь Романовых с Качинским летным училищем – одной из первых и самых известных авиационных школ России, у истоков которой стоял великий князь Александр Михайлович – владелец соседнего с "Дюльбером" имения "Ай-Тодор", – отмечают организаторы.В экспозиции покажут, как идеи, разрабатываемые на южном берегу, находили отражение в подготовке летных кадров империи, развитии авиационной науки и инженерных подходов. Также на выставке представят редкие фотографии, копии писем, схемы летательных аппаратов, навигационные и измерительные приборы начала XX века, элементы аэростатной техники, реконструкции инженерных узлов.Новая экспозиция дополнит рассказ о дворце "Дюльбер" как о месте не только культурной и исторической, но и научно-инженерной значимости. Выставка будет доступна в рамках основного экскурсионного маршрута до 19 апреля. Посетить музей можно ежедневно с 10 до 18 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ка-10 на борту "Максима Горького" – палубная авиация в инфографикеСергей Королев: к звездам через тернии КоктебеляКузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153384332_68:0:1308:930_1920x0_80_0_0_7ef1ce0407c7757374223dd6ac9c240e.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, история, общество
Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА
На Южном берегу Крыма откроется выставка о первых беспилотниках России
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Во дворце "Дюльбер" в Кореизе откроется экспозиция о первых беспилотниках России, в рамках которой посетителям представят секретные разработки императорской семьи Романовых. Об этом сообщают организаторы выставки.
"Во дворце "Дюльбер" 22 февраля откроется новая выставка, посвященная ранним разработкам беспилотных летательных аппаратов и формированию авиационной мысли в России начала XX века. Экспозиция станет частью музейного проекта и впервые объединит материалы, напрямую связанные с инженерными экспериментами великого князя Петра Николаевича, которые велись именно в Крыму", – сказано в сообщении.
Впервые в истории посетителям покажут копии первого проекта беспилотника, разработанного великим князем, который был найден в собрании Госархива России, воссоздан как чертеж и тщательно изучен музейными специалистами.
"Особое место займет тема становления военной авиации и связь Романовых с Качинским летным училищем – одной из первых и самых известных авиационных школ России, у истоков которой стоял великий князь Александр Михайлович – владелец соседнего с "Дюльбером" имения "Ай-Тодор", – отмечают организаторы.
В экспозиции покажут, как идеи, разрабатываемые на южном берегу, находили отражение в подготовке летных кадров империи, развитии авиационной науки и инженерных подходов. Также на выставке представят редкие фотографии, копии писем, схемы летательных аппаратов, навигационные и измерительные приборы начала XX века, элементы аэростатной техники, реконструкции инженерных узлов.
"Мы покажем, что беспилотные технологии – изобретение не только XXI века. В "Дюльбере" зарождались идеи, которые опередили свое время. Эти разработки напрямую связаны с сформированием отечественной авиационной школы и с Качинским училищем, где закладывались основы профессиональной подготовки военных летчиков", – цитируют организаторы менеджера музейного пространства Ларису Савостьянову.
Новая экспозиция дополнит рассказ о дворце "Дюльбер" как о месте не только культурной и исторической, но и научно-инженерной значимости. Выставка будет доступна в рамках основного экскурсионного маршрута до 19 апреля. Посетить музей можно ежедневно с 10 до 18 часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: