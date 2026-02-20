https://crimea.ria.ru/20260220/s-vody-i-s-vozdukha-propavshikh-v-azovskom-more-rybakov-ischut-8-y-den-1153370361.html

С воды и с воздуха: пропавших в Азовском море рыбаков ищут 8-й день

2026-02-20T11:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Вертолет МЧС России снова вылетел на поиски пропавших в Азовском море рыбаков, их ищут уже восьмой день.Как сообщили в крымском главке МЧС РФ, по состоянию на 20 февраля поиски продолжаются. К поискам привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", МВД и другие службы. Уже обследовано 442 км береговой линии и 668 кв. км акватории Азовского моря. Всего привлечено от РСЧС 104 человек и 9 единиц техники, в том числе четыре плавсредства, от МЧС России - 22 человека и 6 единиц техники, три плавсредства.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

