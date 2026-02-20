Рейтинг@Mail.ru
С воды и с воздуха: пропавших в Азовском море рыбаков ищут 8-й день - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/s-vody-i-s-vozdukha-propavshikh-v-azovskom-more-rybakov-ischut-8-y-den-1153370361.html
С воды и с воздуха: пропавших в Азовском море рыбаков ищут 8-й день
С воды и с воздуха: пропавших в Азовском море рыбаков ищут 8-й день - РИА Новости Крым, 20.02.2026
С воды и с воздуха: пропавших в Азовском море рыбаков ищут 8-й день
Вертолет МЧС России снова вылетел на поиски пропавших в Азовском море рыбаков, их ищут уже восьмой день. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T11:44
2026-02-20T11:44
азовское море
поиск людей
поисковые работы
гу мчс рф по республике крым
происшествия
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153332175_100:0:900:450_1920x0_80_0_0_c8388d152ea9ed04c7b52f6d38fc1f27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Вертолет МЧС России снова вылетел на поиски пропавших в Азовском море рыбаков, их ищут уже восьмой день.Как сообщили в крымском главке МЧС РФ, по состоянию на 20 февраля поиски продолжаются. К поискам привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", МВД и другие службы. Уже обследовано 442 км береговой линии и 668 кв. км акватории Азовского моря. Всего привлечено от РСЧС 104 человек и 9 единиц техники, в том числе четыре плавсредства, от МЧС России - 22 человека и 6 единиц техники, три плавсредства.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153332175_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_1d7fc7e1d80a5375feb0673e2f5f042e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, поиск людей, поисковые работы, гу мчс рф по республике крым, происшествия, крым, новости крыма
С воды и с воздуха: пропавших в Азовском море рыбаков ищут 8-й день

Пропавших в Азовском море рыбаков ищут с воды и с воздуха

11:44 20.02.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПоиски пропавших рыбаков в Азовском море
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Вертолет МЧС России снова вылетел на поиски пропавших в Азовском море рыбаков, их ищут уже восьмой день.
Как сообщили в крымском главке МЧС РФ, по состоянию на 20 февраля поиски продолжаются.
"Сегодня с 10:00 привлечен вертолет Ми-8 МЧС России для проведения поисков с воздуха", - говорится в сообщении.
К поискам привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, Аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", МВД и другие службы.
Уже обследовано 442 км береговой линии и 668 кв. км акватории Азовского моря. Всего привлечено от РСЧС 104 человек и 9 единиц техники, в том числе четыре плавсредства, от МЧС России - 22 человека и 6 единиц техники, три плавсредства.
Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Азовское мореПоиск людейПоисковые работыГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44С воды и с воздуха: пропавших в Азовском море рыбаков ищут 8-й день
11:38Шквальный ветер идет на Крым
11:31С динозавром на гербе: интервью с главой администрации города Саки
11:24Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в Алуште
11:12В Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиков
11:04Наши защитники: в Ливадии открылась выставка военкора РИА Новости Крым
10:48На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции
10:43Демократы в Конгрессе хотят запретить Трампу нападать на Иран
10:34Путин назначил замглавы МИД Вершинина послом РФ в Турции
10:24Заставляли есть стекло: в Крыму напомнили об ужасах неонацизма на Украине
09:56Террорист хотел взорвать здание фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе
09:53Белгородской области выделят 14 млрд рублей на восстановление жилья
09:46Армия РФ получила новую партию обновленных эвакуационных бронемашин
09:34Новости Севастополя - в ходе ночной атаки ВСУ пострадала женщина
09:26Трамп готовится к ударам по Ирану - СМИ
09:11Япония намерена заключить мирный договор с Россией
08:57В Сочи в пятницу будут стрелять
08:45Россиян ждет короткая рабочая неделя
08:37МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭС
08:11Не объедаться: игумен рассказал о правильном заговении на Масленицу
Лента новостейМолния