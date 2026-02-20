https://crimea.ria.ru/20260220/s-dinozavrom-na-gerbe-intervyu-s-glavoy-administratsii-goroda-saki-1153353305.html

С динозавром на гербе: интервью с главой администрации города Саки

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Небольшой городок Саки, расположенный между Евпаторией и Симферополем в Крыму, мало известен тем россиянам, чьи близкие, к счастью, не испытывают проблем со здоровьем. Но город этот особенный, в него приезжают на инвалидных колясках, а уезжают – крепко стоя на обеих ногах. С главой администрации города Юлией Предыбайло в большом интервью говорим о том, как сохранить в городе уникальность исцеляющей природы и одновременно сделать его современным и удобным для жизни для всех без исключения жителей.Из учительниц - в мэры- Юлия Анатольевна, вы же по образованию не управленец?- Я учитель начальных классов, учитель украинского языка и литературы, сама из учительской семьи. Моя бабушка 50 лет преподавала в школе математику. Мне моя профессия очень помогает, потому что учительство развивает организаторские способности, умение настроить коммуникацию, найти к каждому индивидуальный подход, увидеть в словах каждого рациональное зерно.- В чем приоритеты и сложности маленького города Саки?- Саки – уникальный курорт, специализирующийся на лечении и реабилитации здоровья. У нас живет большое количество людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. Они друг друга знают, встречаются, женятся, рожают детей. В Саках абсолютно все горожане с детства живут бок о бок с инвалидами, они их коллеги, соседи, друзья. Еще больше таких россиян приезжают на оздоровление и лечение. И, конечно же, вся инфраструктура города призвана быть доступной для этой категории граждан. Но самая наша главная задача – это вовлечение маломобильных людей в активную общественную городскую жизнь, адаптивный спорт. Сейчас, например, у нас действует уникальный проект, такого нет нигде в России – футбол на инвалидных колясках. В настоящий момент разработано 86 паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры. При этом у нас жилые дома, построенные еще в период СССР - их лестничные марши, крыльцо очень тяжело приспособить для маломобильного. Поэтому в основном все первые этажи домов переоборудованы либо пристройками, либо пандусами. Сейчас у нас строятся новые дома для льготных категорий граждан, где удобна квартира на любом этаже. Но пока таких домов только три, а потребность намного больше.Без межсезонья- В чем вы видите развитие города? Сейчас в Крыму много говорят о расширении курортного сезона, для вашего города этот призыв актуален?- У нас нет такого понятия, как межсезонье. Саки – курорт круглогодичный и всегда занимает лидирующее позиции по заполняемости санаторно-курортных учреждений. За прошлый год у нас отдохнуло на 37% туристов больше, чем годом ранее. Конечно же, мы понимаем, что конкурировать маленькому Саки с красавицей Ялтой, где хорошо развита развлекательная индустрия, пляжный отдых, невозможно. Наша основная задача – лечение и оздоровление. У нас есть лечебная рапа и грязи. И мы еще пытаемся развивать такой бренд как Сакская минеральная вода. Когда мы делали первый этап благоустройства и реконструкции Курортного парка, восстановили бювет минеральной воды, общедоступный для всех, который в украинское время оказался на частной территории. На улице Курортной функционирует источник минеральной воды, который работает в круглосуточном режиме. Его тоже можно облагородить, привести в нормальное состояние.- Так сложилось, что в Саках есть военный санаторий, и именно здесь проходят реабилитацию бойцы СВО…- И не только они. Восемь санаториев работают круглогодично. Санаторий им. Бурденко – единственный специализированный санаторий для спинальных больных. Он полностью приспособлен для маломобильных. Еще в позапрошлом веке санаторий Пирогова был образован как отделение симферопольского военного госпиталя для лечения офицеров и нижних чинов. Именно доктор Пирогов включил грязелечение в этапную реабилитацию военных, а в СССР этот санаторий был центром в том числе и хирургического лечения. Наработанная сакчанами база медицинской реабилитации военных травм уникальна. Но и другие санатории понимают, что отставать нельзя, каждый из них разрабатывает свою уникальную программу медицинской реабилитации: кто-то специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата, кто-то – репродуктивной системы, кто-то делает упор на восстановлении расшатанной нервной системы бойцов.Соседство нового курорта "Золотые пески России"- Рядом с Саками, практически вплотную, строят новый курорт "Золотые пески Росии". Как вы считаете, оттянут ли они у вас отдыхающих?- Наоборот, это даст толчок развитию, потому что конкуренцию никто не отменял, все будут стремиться к более высокому уровню сервиса. Более того, "Золотые пески" – это модернизация сакской уличной дорожной сети, сетей водоснабжения, это новые рабочие места для жителей города, увеличение доходной части муниципалитета. Мы только выиграем.- А строительство трассы Симферополь-Мирный на популярности Сак отразилось? Отдыхающие по этой классной высокоскоростной дороге не проносятся мимо города?- У нас целевой отдыхающий. Он знает, зачем он к нам едет - за лечением сакскими грязями, рапой, водой, за климатотерапией.- Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий анонсировал строительство в Саках двух новых санаториев. Расскажите об этих здравницах.- Это два крупных инвестиционных проекта. Мы очень благодарны Сергею Александровичу за позицию министерства курортов: изначально эти объекты планировались как строительство апартаментов, но министерство настаивало на том, чтобы это были еще два новых санатория с медицинской реабилитацией, новой медицинской базой, со спа-центром и аквапарком. Курортный парк - сердце города- Как движется ремонт Курортного парка? Подрядчики не подводят?- Парк – это наша многострадальная история. Он, основанный в 1890 году на берегу Сакского озера, наше историческое достояние. При Украине в парке была полная разруха, перестала функционировать система искусственных озер, все умерло.После воссоединения с Россией первые пять лет мы пытались войти в какую-то программу, чтобы привести наше "сердце" города в порядок. Это было сложно, так как территория парка очень большая, это охраняемая природная территория, требующая при реконструкции очень много согласований. С 2022 года делали поэтапно по разным программам, частями. Сделали дорожки, подремонтировали кое-что остальное, а искусственные водоемы стоят заброшенные. И вот совместно с министерством курортов подали заявку на конкурс по программе "Национальные проекты туризма, гостеприимства". И выиграли. У каждого жителя города Саки есть семейный альбом и в нем обязательно фото с прудами, лебедями в этом парке. - То есть парк готов?- У нас есть еще одна запущенная часть парка. Мы снова на свой страх и риск подали на конкурс. И снова выиграли. В рамках благоустройства вот этого последнего этапа парка будет полностью реконструирована вся система озер. Причем, если первое восстановленное озеро более современное – с фонтанами и подсветкой, то в старом будет все восстановлено так, как было при царской России, даже ограду делали по старым фотографиям. Также работаем совместно с нашим федеральным университетом и хотим создать в Курортном парке терренкур, чтобы тропа здоровья захватывала все интересные объекты. Там будет летний кинотеатр, зона, где можно поиграть в шахматы, спортивная инклюзивная площадка, детская площадка…Единственное что, на территории парка со времен Украины расположен один из санаториев, и там находятся разрушенные исторические объекты. Так вот санаторий пытается модернизировать свою номерную базу, а объект разрушается. Сейчас будем выходить на переговоры с собственниками. Я надеюсь, что они нас услышат, потому что полуразрушенное здание старинной грязелечебницы и разруха, царящая вокруг него, будет выпадать из концепции.Почему бронтозавр?- Бронтозавр – "фишка" Саки, даже на гербе есть…Мы их планируем расставить на территории парка, может, не все сразу, а поэтапно. Рассчитываем на внебюджетное финансирование, попросим наших уважаемых инвесторов.- В Саках был многолетний легендарный ремонт на набережной. Он завершен?- Да. Но у нас там есть проблемы. Набережная была построена без системы автополива. А у нас жаркий климат и соленое озеро рядом – то есть агрессивная для растений среда. Поэтому в прошлом году мы сделали большую работу – на большей части набережной смонтировали автополив и в этом году мы его доделаем. Также ликвидируем образовавшиеся провалы плитки.Набережных будет триЕще одну набережную подрядчик строит возле озера Тобе-Чокрак. Там проектом по возведению жилья предусмотрено, что будет построена и набережная. - Не так давно в Саках построили новые очистные. Правда ли были нужны новые, ведь строительства в вашем городе, по сравнению с остальным Крымом, не так уж много?- Объект современный и уникальный в управлении. Строительство было сложным. Эксплуатировать данный объект будет "Вода Крыма". 15 тысяч кубов мощности уже "разобраны" инвесторами. Мы принимаем стоки не только города Саки, но и Новофедоровки, и еще части Сакского района. Конечно же, такой объект, когда его введут в эксплуатацию, существенно улучшит экологическую обстановку на территории города Саки. Сейчас и так все работает, есть глубоководные выпуски, но теперь это будет абсолютно другой уровень очистки стоков.Места в детсадах и кадровая проблема- Давайте поговорим про те проекты, которые касаются города не только как курорта, но города, предназначенного для его жителей. Как у вас в городе с детсадами и школами?- По зданиям детсадов мы потребность города полностью закрыли. На территории города их девять, очередь в детские сады отсутствует и есть 435 свободных мест, есть и 14 групп раннего возраста – с полутора лет. Есть вопросы по поводу кадров для детсадов и школ, понимаем, что нужно привлекать молодежь, активно работаем с Крымским индустриально-педагогическим университетом.Обновление и ремонт инфраструктуры- В прошлом году Саки превратились в город-стройку: асфальтировали улицы и дворы, клали новые бордюры, фонарные столбы ставили…- В 2025 году мы взяли очень больше темпы. И задача этого года их не снижать. В прошлом году Сакская ТЭЦ заменила большой объем тепловых магистральных труб, что значительно уменьшило количество аварийных ситуаций с отоплением. А вы знаете, что Саки – единственный город, в котором "Вода Крыма" реализует инвестиционную программу замены сетей водоснабжения? С прошлого года мы начали постепенно планово менять сети водоснабжения на территории города.Также за счет инвесторов у нас в 2026 году планируется разработка проекта по утилизации шламонакопителей Сакского государственного химического завода. Это тоже еще одна серьезная проблема для города-курорта, завод закрыт, а его отходы лежат на благодатной Сакской земле. И еще будем приступать к благоустройству, расширению нового городского кладбища, у нас сформирован земельный участок на территории Сакского района.- Вы много рассказали про благоустройство – и парки, и набережные, и дворы. Но ведь все это надо поддерживать в надлежащем состоянии…- Дворниками и техникой для уборки мы обеспечены в полном объеме. За санитарную очистку отвечает наше муниципальное предприятие городского хозяйства. Но, понимая, что собственных сил у нас не хватает, мы привлекаем клининговые компании, которые оказывают нам услуги по уборке и содержанию части городской территории. И, когда мы сделаем парки, обязательно будем рассматривать вопрос охраны Курортного парка, без этого не обойдемся, к сожалению. Там будет и видеонаблюдение, и физическая охрана.- Можно ли Саки назвать российским Баден-Баденом?- Пока еще нет, нам еще работать и работать. Но в 2024 году мы были включены в перечень курортов федерального значения. И стать лучше Баден-Бадена мы стремимся!Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

