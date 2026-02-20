Рейтинг@Mail.ru
Россиян ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Россиян ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Россияне будут отдыхать три дня подряд на следующей неделе в связи с Днем защитника Отечества. Об этом напоминает Роструд. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Россияне будут отдыхать три дня подряд на следующей неделе в связи с Днем защитника Отечества. Об этом напоминает Роструд.В этой связи к грядущим выходным прибавится еще один день. Таким образом выходными будут 21, 21 и 23 февраля. Пятница 20 февраля не будет сокращенной, так как не является предпраздничным днем, уточнили в Роструде."Для работников, которые будут заняты 23 февраля предусмотрена оплата труда в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха (отгул)", – подчеркивается в сообщении.В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха – выходных и праздников, сообщалось ранее. Следующие длинные выходных ожидают россиян по случаю Международного женского дня: отдых продлится с 7 по 9 марта.
Россиян ждет короткая рабочая неделя

В России следующая рабочая неделя будет сокращенной по случаю 23 февраля

08:45 20.02.2026 (обновлено: 08:52 20.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Россияне будут отдыхать три дня подряд на следующей неделе в связи с Днем защитника Отечества. Об этом напоминает Роструд.
"23 февраля является нерабочим праздничным днем. В этом году он выпал на понедельник", – напомнили в ведомстве.
В этой связи к грядущим выходным прибавится еще один день. Таким образом выходными будут 21, 21 и 23 февраля. Пятница 20 февраля не будет сокращенной, так как не является предпраздничным днем, уточнили в Роструде.
"Для работников, которые будут заняты 23 февраля предусмотрена оплата труда в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха (отгул)", – подчеркивается в сообщении.
Россиян ждет короткая рабочая неделя
В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха – выходных и праздников, сообщалось ранее. Следующие длинные выходных ожидают россиян по случаю Международного женского дня: отдых продлится с 7 по 9 марта.
