Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей

Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей

2026-02-20T14:45

новости

telegram

роскомнадзор

интернет

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую ряду сервисов незаконно распространять персональные данные россиян. Об этом заявили в Роскомнадзоре.В ведомстве отметили, что мессенджеру следует пресекать раскрытие личных данных граждан России, прекратить предоставлять поисковым ботам инфраструктуру доступа к таким данным и исключить возможность у пользователей искать такие боты.По информации ведомства, администрация мессенджера с 2022 года удалила более 8 тысяч таких сервисов.Вместе с тем, в Роскомнадзоре подчеркнули, что на месте удаленных сервисов, появляются новые.18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ.Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии.Также глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp*, администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения.Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущееЕсть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензииTelegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день

новости, telegram, роскомнадзор, интернет