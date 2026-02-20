Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей
Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей
Мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую ряду сервисов незаконно распространять персональные данные россиян. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую ряду сервисов незаконно распространять персональные данные россиян. Об этом заявили в Роскомнадзоре.В ведомстве отметили, что мессенджеру следует пресекать раскрытие личных данных граждан России, прекратить предоставлять поисковым ботам инфраструктуру доступа к таким данным и исключить возможность у пользователей искать такие боты.По информации ведомства, администрация мессенджера с 2022 года удалила более 8 тысяч таких сервисов.Вместе с тем, в Роскомнадзоре подчеркнули, что на месте удаленных сервисов, появляются новые.18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ.Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии.Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую ряду сервисов незаконно распространять персональные данные россиян. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

"Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека", - цитирует Роскомнадзор РИА Новости.

В ведомстве отметили, что мессенджеру следует пресекать раскрытие личных данных граждан России, прекратить предоставлять поисковым ботам инфраструктуру доступа к таким данным и исключить возможность у пользователей искать такие боты.
По информации ведомства, администрация мессенджера с 2022 года удалила более 8 тысяч таких сервисов.
"На основании требований Роскомнадзора администрация мессенджера с 2022 года удалила 8 358 сервисов "пробива"", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в Роскомнадзоре подчеркнули, что на месте удаленных сервисов, появляются новые.
18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ.
Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии.
Также глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp*, администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения.
Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
