https://crimea.ria.ru/20260220/reyd-v-sevastopole-otkryli-1153387961.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Рейд в Севастополе открыли
Катера и паромы вновь выполняют рейсы через бухту в Севастополе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T23:44
2026-02-20T23:44
2026-02-20T23:58
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
общественный транспорт
транспорт
департамент транспорта севастополя
городская среда
логистика
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь выполняют рейсы через бухту в Севастополе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в пятницу в 20:20. Ограничения действовали три часа. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Военные сбили две воздушные цели, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_0c49c36bf5ff634483c63f065e8c5f31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, общественный транспорт, транспорт, департамент транспорта севастополя, городская среда, логистика, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе открыли рейд
23:44 20.02.2026 (обновлено: 23:58 20.02.2026)