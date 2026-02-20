https://crimea.ria.ru/20260220/reyd-v-sevastopole-otkryli-1153387961.html

Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Рейд в Севастополе открыли

Катера и паромы вновь выполняют рейсы через бухту в Севастополе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T23:44

2026-02-20T23:44

2026-02-20T23:58

севастополь

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

общественный транспорт

транспорт

департамент транспорта севастополя

городская среда

логистика

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь выполняют рейсы через бухту в Севастополе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в пятницу в 20:20. Ограничения действовали три часа. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Военные сбили две воздушные цели, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, общественный транспорт, транспорт, департамент транспорта севастополя, городская среда, логистика, новости севастополя