Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Рейд в Севастополе открыли
Катера и паромы вновь выполняют рейсы через бухту в Севастополе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2026-02-20T23:44
2026-02-20T23:58
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
общественный транспорт
транспорт
департамент транспорта севастополя
городская среда
логистика
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь выполняют рейсы через бухту в Севастополе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в пятницу в 20:20. Ограничения действовали три часа. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Военные сбили две воздушные цели, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, общественный транспорт, транспорт, департамент транспорта севастополя, городская среда, логистика, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

23:44 20.02.2026 (обновлено: 23:58 20.02.2026)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь выполняют рейсы через бухту в Севастополе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в пятницу в 20:20. Ограничения действовали три часа. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Военные сбили две воздушные цели, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
СевастопольПаромы и катера в СевастополеМорской транспортОбщественный транспортТранспортДепартамент транспорта СевастополяГородская средаЛогистикаНовости Севастополя
 
