Раненный при ЧП в школе Пермского Края подросток пришел в сознание

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Подросток, раненный в результате нападения на школу в Пермском крае, пришел в сознание, сообщает министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.В четверг в школе города Александровска в Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника. По версии следствия, утром 13-летний школьник поссорился с одноклассником на лестничном марше и нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавшего эвакуировали в город Березники, где прооперировали. Уголовное дело открыто по статьям о покушении на убийство, халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за стабильно тяжелого состояния было принято решение доставить ребенка в Пермскую краевую клиническую больницу.По ее словам, ребенок находится под постоянным наблюдением, а его состояние стабилизировалось.Министр поблагодарила весь медицинский персонал за профессиональную и своевременную помощь на всех этапах. Как подчеркнула Крутень, ножевые ранения представляют особую сложность, но врачам удалось спасти жизнь школьника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятияВ СК рассказали подробности нападения на школьника в Пермском крае21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяцаСоцсети, непонимание, самоутверждение, или Почему подростки проявляют агрессию

