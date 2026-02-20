Рейтинг@Mail.ru
Раненный при ЧП в школе Пермского Края подросток пришел в сознание - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Раненный при ЧП в школе Пермского Края подросток пришел в сознание
Раненный при ЧП в школе Пермского Края подросток пришел в сознание - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Раненный при ЧП в школе Пермского Края подросток пришел в сознание
Подросток, раненный в результате нападения на школу в Пермском крае, пришел в сознание, сообщает министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Подросток, раненный в результате нападения на школу в Пермском крае, пришел в сознание, сообщает министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.В четверг в школе города Александровска в Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника. По версии следствия, утром 13-летний школьник поссорился с одноклассником на лестничном марше и нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавшего эвакуировали в город Березники, где прооперировали. Уголовное дело открыто по статьям о покушении на убийство, халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за стабильно тяжелого состояния было принято решение доставить ребенка в Пермскую краевую клиническую больницу.По ее словам, ребенок находится под постоянным наблюдением, а его состояние стабилизировалось.Министр поблагодарила весь медицинский персонал за профессиональную и своевременную помощь на всех этапах. Как подчеркнула Крутень, ножевые ранения представляют особую сложность, но врачам удалось спасти жизнь школьника.
новости, пермский край, происшествия, новости, россия
Раненный при ЧП в школе Пермского Края подросток пришел в сознание

Раненый при нападении на школу в Пермском крае подросток пришел в сознание

11:56 20.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Подросток, раненный в результате нападения на школу в Пермском крае, пришел в сознание, сообщает министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
В четверг в школе города Александровска в Пермском крае семиклассник ранил ножом сверстника. По версии следствия, утром 13-летний школьник поссорился с одноклассником на лестничном марше и нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавшего эвакуировали в город Березники, где прооперировали. Уголовное дело открыто по статьям о покушении на убийство, халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за стабильно тяжелого состояния было принято решение доставить ребенка в Пермскую краевую клиническую больницу.
По ее словам, ребенок находится под постоянным наблюдением, а его состояние стабилизировалось.
"В данный момент пострадавший школьник из Александровска находится в стабильном состоянии под круглосуточным наблюдением специалистов Пермской краевой клинической больницы. Подросток уже пришел в сознание, ему проводятся контрольные исследования. Главное, его состоянию здоровья уже ничего не угрожает", – написала она в своем Telegram-канале.
Министр поблагодарила весь медицинский персонал за профессиональную и своевременную помощь на всех этапах. Как подчеркнула Крутень, ножевые ранения представляют особую сложность, но врачам удалось спасти жизнь школьника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из-за нападения на ребенка в школах Александровска остановили занятия
В СК рассказали подробности нападения на школьника в Пермском крае
21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца
Соцсети, непонимание, самоутверждение, или Почему подростки проявляют агрессию
13 мая 2021, 20:37
Как определить психологические проблемы у подростка - эксперт
 
