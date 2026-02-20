Рейтинг@Mail.ru
Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/ranennogo-pri-strelbe-v-kolledzhe-anapy-studenta-vypisali-iz-bolnitsy-1153385860.html
Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы
Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы
Раненный при стрельбе в индустриальном техникуме Анапы студент выписан из больницы в пятницу. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии города пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T20:46
2026-02-20T20:46
анапа
происшествия
стрельба
здравоохранение в россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072925_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c73f3cb7d763e14686e124cd81c25197.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Раненный при стрельбе в индустриальном техникуме Анапы студент выписан из больницы в пятницу. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии города пишет РИА Новости.11 февраля в Анапе студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали. На следующий день в Краснодарском крае был задержан соучастник студента, обвиняемого в нападении на техникум Анапы.Вторая пациентка, библиотекарь техникума, находится в стабильном состоянии. Она была переведена в краевую больницу. Женщине оказано необходимое лечение, сейчас она готовится к переводу обратно в Анапу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260219/21-sluchay-napadeniya-shkolnikov-predotvratili-v-rossii-za-dva-mesyatsa-1153335130.html
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072925_66:0:1506:1080_1920x0_80_0_0_501ecd3414f25437b02a1748769a5276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, происшествия, стрельба, здравоохранение в россии, общество, новости
Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы

В Анапе выписали из больницы пострадавшего при стрельбе в колледже студента

20:46 20.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ больничном коридоре
В больничном коридоре - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Раненный при стрельбе в индустриальном техникуме Анапы студент выписан из больницы в пятницу. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии города пишет РИА Новости.
11 февраля в Анапе студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали. На следующий день в Краснодарском крае был задержан соучастник студента, обвиняемого в нападении на техникум Анапы.

"По информации городской больницы Анапы, студента выписали сегодня", - сообщили в мэрии.

Вторая пациентка, библиотекарь техникума, находится в стабильном состоянии. Она была переведена в краевую больницу. Женщине оказано необходимое лечение, сейчас она готовится к переводу обратно в Анапу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Школа - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Вчера, 11:41
21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца
 
АнапаПроисшествияСтрельбаЗдравоохранение в РоссииОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57В Москве высота снежного покрова побила 70-летний рекорд
20:46Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы
20:38Взлом умных пылесосов: как обходить угрозы
20:28В Севастополе остановили морской транспорт
20:22Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем
20:19В Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбы
20:01Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными
19:46Без подарков и сюрпризов - погода на выходных в Крыму
19:31Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров по Украине
19:19Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок
19:06Крымский мост сейчас – обстановка после ограничения движения
18:56Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь
18:39Два человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
18:26Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей
18:19Крымский мост открыли для транспорта
18:09Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму
17:51Путин собрал Совбез по итогам трехсторонних переговоров с Украиной
17:46Крымский мост закрыт
17:46Воздушную тревогу в Севастополе отменили
17:28В Севастополе объявлена воздушная тревога
Лента новостейМолния