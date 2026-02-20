https://crimea.ria.ru/20260220/ranennogo-pri-strelbe-v-kolledzhe-anapy-studenta-vypisali-iz-bolnitsy-1153385860.html

Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы

Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы

Раненный при стрельбе в индустриальном техникуме Анапы студент выписан из больницы в пятницу. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии города пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T20:46

2026-02-20T20:46

2026-02-20T20:46

анапа

происшествия

стрельба

здравоохранение в россии

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072925_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c73f3cb7d763e14686e124cd81c25197.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Раненный при стрельбе в индустриальном техникуме Анапы студент выписан из больницы в пятницу. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии города пишет РИА Новости.11 февраля в Анапе студент открыл стрельбу в индустриальном техникуме, в результате погиб охранник. Два человека – несовершеннолетний и сотрудница учебного заведения – получили огнестрельные ранения. Злоумышленника задержали. На следующий день в Краснодарском крае был задержан соучастник студента, обвиняемого в нападении на техникум Анапы.Вторая пациентка, библиотекарь техникума, находится в стабильном состоянии. Она была переведена в краевую больницу. Женщине оказано необходимое лечение, сейчас она готовится к переводу обратно в Анапу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260219/21-sluchay-napadeniya-shkolnikov-predotvratili-v-rossii-za-dva-mesyatsa-1153335130.html

анапа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, происшествия, стрельба, здравоохранение в россии, общество, новости