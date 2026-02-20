https://crimea.ria.ru/20260220/pyat-bespilotnikov-unichtozheny-nad-azovskim-morem-1153385542.html

Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем

2026-02-20T20:22

2026-02-20T20:22

2026-02-20T20:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на регионы России. За четыре часа над Азовским морем сбили пять вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.Удары были отражены в период с 16:00 до 20:00.Еще по одному БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке украинских дронов погибли двое и ранены три мирных жителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

