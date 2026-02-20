https://crimea.ria.ru/20260220/pyat-bespilotnikov-unichtozheny-nad-azovskim-morem-1153385542.html
Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем
Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на регионы России. За четыре часа над Азовским морем сбили пять вражеских беспилотников, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T20:22
2026-02-20T20:22
2026-02-20T20:32
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
белгородская область
курская область
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на регионы России. За четыре часа над Азовским морем сбили пять вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.Удары были отражены в период с 16:00 до 20:00.Еще по одному БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке украинских дронов погибли двое и ранены три мирных жителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
белгородская область
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e955df85a3d001a1c1018f08d0f89a6f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, белгородская область, курская область, министерство обороны рф, новости
Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем
Над Азовским морем сбили пять украинских беспилотников - Минобороны
20:22 20.02.2026 (обновлено: 20:32 20.02.2026)