Рейтинг@Mail.ru
Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/pyat-bespilotnikov-unichtozheny-nad-azovskim-morem-1153385542.html
Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем
Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на регионы России. За четыре часа над Азовским морем сбили пять вражеских беспилотников, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T20:22
2026-02-20T20:32
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
белгородская область
курская область
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на регионы России. За четыре часа над Азовским морем сбили пять вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.Удары были отражены в период с 16:00 до 20:00.Еще по одному БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке украинских дронов погибли двое и ранены три мирных жителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
белгородская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e955df85a3d001a1c1018f08d0f89a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, белгородская область, курская область, министерство обороны рф, новости
Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем

Над Азовским морем сбили пять украинских беспилотников - Минобороны

20:22 20.02.2026 (обновлено: 20:32 20.02.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на регионы России. За четыре часа над Азовским морем сбили пять вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.
Удары были отражены в период с 16:00 до 20:00.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.

Еще по одному БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке украинских дронов погибли двое и ранены три мирных жителя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Азовское мореБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьБелгородская областьКурская областьМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57В Москве высота снежного покрова побила 70-летний рекорд
20:46Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы
20:38Взлом умных пылесосов: как обходить угрозы
20:28В Севастополе остановили морской транспорт
20:22Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем
20:19В Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбы
20:01Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными
19:46Без подарков и сюрпризов - погода на выходных в Крыму
19:31Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров по Украине
19:19Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок
19:06Крымский мост сейчас – обстановка после ограничения движения
18:56Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь
18:39Два человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
18:26Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей
18:19Крымский мост открыли для транспорта
18:09Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму
17:51Путин собрал Совбез по итогам трехсторонних переговоров с Украиной
17:46Крымский мост закрыт
17:46Воздушную тревогу в Севастополе отменили
17:28В Севастополе объявлена воздушная тревога
Лента новостейМолния