Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает Кремль. РИА Новости Крым, 20.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает Кремль. Помощник президента Владимир Мединский и начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков проинформировали постоянных членов Совета Безопасности об итогах встречи с американской и украинской делегациями в Женеве. Предыдущее оперативное совещание Совбеза прошло 6 февраля. 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Зеленский накануне заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

