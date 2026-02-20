Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал Совбез по итогам трехсторонних переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Путин собрал Совбез по итогам трехсторонних переговоров с Украиной
Путин собрал Совбез по итогам трехсторонних переговоров с Украиной - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Путин собрал Совбез по итогам трехсторонних переговоров с Украиной
Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает Кремль. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T17:51
2026-02-20T17:52
владимир путин (политик)
новости
совет безопасности россии
владимир мединский
переговоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает Кремль. Помощник президента Владимир Мединский и начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков проинформировали постоянных членов Совета Безопасности об итогах встречи с американской и украинской делегациями в Женеве. Предыдущее оперативное совещание Совбеза прошло 6 февраля. 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Зеленский накануне заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), новости, совет безопасности россии , владимир мединский, переговоры
Путин собрал Совбез по итогам трехсторонних переговоров с Украиной

Путин собрал оперативное совещание Совбеза по итогам трехсторонних переговоров с Украиной

17:51 20.02.2026 (обновлено: 17:52 20.02.2026)
 
© Пресс-служба КремляВладимир Путин встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым
Владимир Путин встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым
© Пресс-служба Кремля
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает Кремль.
Помощник президента Владимир Мединский и начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков проинформировали постоянных членов Совета Безопасности об итогах встречи с американской и украинской делегациями в Женеве.

"Я бы попросил наших коллег, которые работали недавно в Женеве и встречались с американской и украинской делегациями на предмет поиска мирных решений того, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Владимир Мединский, хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеге из Минобороны, для того, чтобы все постоянные члены Совбеза были ознакомлены с ситуацией из первых уст", - сказал президент.

Предыдущее оперативное совещание Совбеза прошло 6 февраля.
17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.
Зеленский накануне заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию.
Владимир Путин (политик)НовостиСовет безопасности РоссииВладимир МединскийПереговоры
 
