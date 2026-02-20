Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил замглавы МИД Вершинина послом РФ в Турции - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Путин назначил замглавы МИД Вершинина послом РФ в Турции
Путин назначил замглавы МИД Вершинина послом РФ в Турции - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Путин назначил замглавы МИД Вершинина послом РФ в Турции
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД и назначил его новым послом России в Турции. Соответствующие указы... РИА Новости Крым, 20.02.2026
турция
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владимир путин (политик)
сергей вершинин
кадровые перестановки
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД и назначил его новым послом России в Турции. Соответствующие указы опубликованы на портале официальной правовой информации.Другим указом президент назначил Вершинина полномочным послом РФ в Турецкой республике.Сергей Васильевич Вершинин – советский и российский дипломат. Окончил МГИМО МИД СССР и Дипломатическую академию МИД СССР. На дипломатической работе с 1976 года. Владеет арабским, французским и английским языками. Работал в Посольствах СССР в Марокко, Алжире, Тунисе, возглавлял отдел отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 31 декабря 1999 по 8 декабря 2003 года – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжире. В 2005-2018 годах – директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 27 марта 2018 года по 20 февраля 2026 года – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
турция
россия
турция, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир путин (политик), сергей вершинин, кадровые перестановки, россия
Путин назначил замглавы МИД Вершинина послом РФ в Турции

Путин освободил Вершинина от должности замглавы МИД и назначил послом РФ в Турции

10:34 20.02.2026
 
Заместитлеь министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД и назначил его новым послом России в Турции. Соответствующие указы опубликованы на портале официальной правовой информации.
"Освободить Вершинина Сергея Васильевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", – сказано в документе, который вступает в силу со дня подисания.
Другим указом президент назначил Вершинина полномочным послом РФ в Турецкой республике.
Сергей Васильевич Вершинин – советский и российский дипломат. Окончил МГИМО МИД СССР и Дипломатическую академию МИД СССР. На дипломатической работе с 1976 года. Владеет арабским, французским и английским языками. Работал в Посольствах СССР в Марокко, Алжире, Тунисе, возглавлял отдел отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 31 декабря 1999 по 8 декабря 2003 года – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжире. В 2005-2018 годах – директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 27 марта 2018 года по 20 февраля 2026 года – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
ТурцияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Владимир Путин (политик)Сергей ВершининКадровые перестановкиРоссия
 
