Путин назначил замглавы МИД Вершинина послом РФ в Турции
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД и назначил его новым послом России в Турции.
2026-02-20T10:34
2026-02-20T10:34
2026-02-20T10:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД и назначил его новым послом России в Турции. Соответствующие указы опубликованы на портале официальной правовой информации.Другим указом президент назначил Вершинина полномочным послом РФ в Турецкой республике.Сергей Васильевич Вершинин – советский и российский дипломат. Окончил МГИМО МИД СССР и Дипломатическую академию МИД СССР. На дипломатической работе с 1976 года. Владеет арабским, французским и английским языками. Работал в Посольствах СССР в Марокко, Алжире, Тунисе, возглавлял отдел отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 31 декабря 1999 по 8 декабря 2003 года – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжире. В 2005-2018 годах – директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С 27 марта 2018 года по 20 февраля 2026 года – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
