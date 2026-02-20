Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в Алуште - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в Алуште
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в Алуште - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в Алуште
Ситуация с теплоснабжением жилых домов в Алуште на контроле прокуратуры Крыма. Сейчас надзорное ведомство проверяет соблюдение прав граждан. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Ситуация с теплоснабжением жилых домов в Алуште на контроле прокуратуры Крыма. Сейчас надзорное ведомство проверяет соблюдение прав граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.Ранее в ТГ-канале главы администрации Алушты Галины Огневой появилась информация, что без тепла остались жители улиц Симферопольская и Партизанская. В своем видеообращении в ТГ-канале Огневой к жителям города директор филиала "Южнобережный" ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Геннадий Сердюков пообещал, что отопление будет дано к концу дня 20 февраля.Ранее сообщалось, о том, что 19 февраля в Алуште и пригородных южнобережных населенных пунктах с ночи частично пропала электроэнергия. Свет в дома крымчан обещают вернуть к вечеру четверга. По данным "Крымэнерго", из-за сильного ветра ночью 19 февраля без света остались жители Солнечногорского, Семидворья, Лучистого, а также Алушты. К вечеру новая авария произошла в Алуште, обесточив абонентов по улицам 60 лет СССР, Юбилейная, Виноградная, Симферопольская, Партизанская и прилегающих к ним улиц и переулков.Три населенных пункта Сакского района Крыма также были частично обесточены из-за аварии, кроме того, утром в четверг без света оставались 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаВ Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезономХолодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в Алуште

В Алуште ситуацию с теплоснабжением контролирует республиканская прокуратура

11:24 20.02.2026 (обновлено: 11:48 20.02.2026)
 
Отопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Ситуация с теплоснабжением жилых домов в Алуште на контроле прокуратуры Крыма. Сейчас надзорное ведомство проверяет соблюдение прав граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

"Прокуратура Крыма взяла под контроль соблюдение прав граждан в связи с ограничением теплоснабжения абонентов в нескольких домах на территории города Алушта", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее в ТГ-канале главы администрации Алушты Галины Огневой появилась информация, что без тепла остались жители улиц Симферопольская и Партизанская.
В своем видеообращении в ТГ-канале Огневой к жителям города директор филиала "Южнобережный" ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Геннадий Сердюков пообещал, что отопление будет дано к концу дня 20 февраля.
Ранее сообщалось, о том, что 19 февраля в Алуште и пригородных южнобережных населенных пунктах с ночи частично пропала электроэнергия. Свет в дома крымчан обещают вернуть к вечеру четверга. По данным "Крымэнерго", из-за сильного ветра ночью 19 февраля без света остались жители Солнечногорского, Семидворья, Лучистого, а также Алушты. К вечеру новая авария произошла в Алуште, обесточив абонентов по улицам 60 лет СССР, Юбилейная, Виноградная, Симферопольская, Партизанская и прилегающих к ним улиц и переулков.
Три населенных пункта Сакского района Крыма также были частично обесточены из-за аварии, кроме того, утром в четверг без света оставались 22 населенных пунктах в Джанкойском и Симферопольском районах, а также в Алуштинском городском округе.
Алушта Прокуратура Республики Крым Крым Отопление ЖКХ
 
