Произойдет ли смена власти на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Произойдет ли смена власти на Украине – мнение
Произойдет ли смена власти на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Произойдет ли смена власти на Украине – мнение
На Украине может произойти организованный западными силами военный или гражданский "дворцовый" переворот, в результате которого Владимира Зеленского может... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На Украине может произойти организованный западными силами военный или гражданский "дворцовый" переворот, в результате которого Владимира Зеленского может сменить не связанный с прежней украинской элитой политический деятель извне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Кто именно может стать во главе режима в Киеве вместо Зеленского, прогнозировать сложно, отметил Шатров. Но вряд ли это будет представитель "старой гвардии" украинских политиков, в частности, Петр Порошенко* или Юлия Тимошенко."Вероятно, Украину возглавит кто-то извне. Возможно, США готовят свою персону. У них хватит энтузиазма прорекламировать ее так, что украинцы за нее проголосуют. Вполне возможно, будет попытка (поставить во главе Украины) Кирилла Буданова*, даже (главкома ВСУ Александра) Сырского или другого деятеля, имеющего отношение к войне. Их могут попробовать пропиарить и предложить в качестве "спасителя нации", – предположил эксперт.Комментируя нападки на Зеленского со стороны бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, Шатров высказал мнение, что эта информационная акция имеет европейские, в первую очередь британские, корни. В свою очередь давление, которое оказывается на главу киевского режима со стороны антикоррупционных органов, исходит из США.По мнению политолога, это говорит о том, что между европейцами и американцами нет общего понимания по украинскому вопросу. Шатров не исключил, что на каком-то уровне решение о дальнейшей судьбе Зеленского уже принято. Однако пока из уст президента США Дональда Трампа не звучит в адрес Зеленского заявлений такого рода, которые звучат в адрес тех лидеров, которых глава Белого дома списал со счета.Ранее посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press заявил, что контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за того, что Зеленский не выделил для этого необходимые ресурсы. Также бывший главком ВСУ признал наличие трений и разногласий с главой киевского режима. На следующий день в немецких СМИ вышла статья о том, что Залужный в 2022 году якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", не проинформировав о ней Зеленского и его офис.*Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Произойдет ли смена власти на Украине – мнение

На Украине может произойти военный или гражданский "дворцовый" переворот – политолог

15:10 20.02.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На Украине может произойти организованный западными силами военный или гражданский "дворцовый" переворот, в результате которого Владимира Зеленского может сменить не связанный с прежней украинской элитой политический деятель извне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"На Украине может произойти военный или гражданский дворцовый переворот. Запад же уже привык свергать власть на Украине, у него уже есть опыт. Например, поедет Зеленский в какую-то сторону, а в это время на Банковой появится какой-то другой президент", – сказал политолог.
Кто именно может стать во главе режима в Киеве вместо Зеленского, прогнозировать сложно, отметил Шатров. Но вряд ли это будет представитель "старой гвардии" украинских политиков, в частности, Петр Порошенко* или Юлия Тимошенко.
"Вероятно, Украину возглавит кто-то извне. Возможно, США готовят свою персону. У них хватит энтузиазма прорекламировать ее так, что украинцы за нее проголосуют. Вполне возможно, будет попытка (поставить во главе Украины) Кирилла Буданова*, даже (главкома ВСУ Александра) Сырского или другого деятеля, имеющего отношение к войне. Их могут попробовать пропиарить и предложить в качестве "спасителя нации", – предположил эксперт.
Комментируя нападки на Зеленского со стороны бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, Шатров высказал мнение, что эта информационная акция имеет европейские, в первую очередь британские, корни. В свою очередь давление, которое оказывается на главу киевского режима со стороны антикоррупционных органов, исходит из США.
По мнению политолога, это говорит о том, что между европейцами и американцами нет общего понимания по украинскому вопросу. Шатров не исключил, что на каком-то уровне решение о дальнейшей судьбе Зеленского уже принято. Однако пока из уст президента США Дональда Трампа не звучит в адрес Зеленского заявлений такого рода, которые звучат в адрес тех лидеров, которых глава Белого дома списал со счета.
Ранее посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press заявил, что контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за того, что Зеленский не выделил для этого необходимые ресурсы. Также бывший главком ВСУ признал наличие трений и разногласий с главой киевского режима. На следующий день в немецких СМИ вышла статья о том, что Залужный в 2022 году якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", не проинформировав о ней Зеленского и его офис.
*Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
