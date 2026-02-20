https://crimea.ria.ru/20260220/prodlenie-sanktsiy-ssha-protiv-rossii--chto-otvetili-v-kremle-1153373416.html

Продление санкций США против России – что ответили в Кремле

Продление санкций США против России – что ответили в Кремле

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением в свете продолжающихся сложных и растянутых по времени переговоров по украинскому урегулированию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп накануне продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине.Он добавил, что о дате нового раунда переговоров по Украине Кремль проинформирует, как только в этом вопросе будет достигнуто понимание.Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина ввела санкции против Александра Лукашенко Зеленский заявил о введении новых санкций против России Представлен 20-й пакет санкций против РФ: какие эмбарго в него вошли

