Продление санкций США против России – что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Продление санкций США против России – что ответили в Кремле
Продление санкций США против России – что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Продление санкций США против России – что ответили в Кремле
Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением в свете продолжающихся сложных и растянутых по времени переговоров по украинскому... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением в свете продолжающихся сложных и растянутых по времени переговоров по украинскому урегулированию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп накануне продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине.Он добавил, что о дате нового раунда переговоров по Украине Кремль проинформирует, как только в этом вопросе будет достигнуто понимание.Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.
дмитрий песков, кремль, дональд трамп, сша, санкции, санкции против россии, новости, политика
Продление санкций США против России – что ответили в Кремле

Продление Штатами санкций против России является автоматическим решением – Песков

13:20 20.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением в свете продолжающихся сложных и растянутых по времени переговоров по украинскому урегулированию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп накануне продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине.
"Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный, и он растянутый по времени. Поэтому, конечно, никаких завышенных ожиданий на этот счет у нас не было. Решение достаточно автоматические, это продление. Что будет потом в результате переговорного процесса, но уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализироваться", - сказал Песков.
Он добавил, что о дате нового раунда переговоров по Украине Кремль проинформирует, как только в этом вопросе будет достигнуто понимание.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.
Дмитрий ПесковКремльДональд ТрампСШАСанкцииСанкции против РоссииНовостиПолитика
 
