Понравились Путину: чем крымские лимоны могут стать для всей России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Лимон в Крыму выращивается в специфических условиях, но это уникальный по своим вкусовым качества продукт. А потому хоть он и не станет флагманской культурой для республики, может обрести статус любимого десерта для всех россиян. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.На днях президент России Владимир Путин оценил красоту крымских лимонов, посетив выставку, посвященную работе с регионами Агентства стратегических инициатив.Крымский лимон – это и другой сорт, и другой подход к выращиванию культуры, "так что это больше даже десерт, чем кислая штука в чай", заметил Кратюк.Не случайно на крымском стенде вместе с лимонами представляли и продукцию их переработки: десерты, варенье и сладости."То есть смысл был не показать, что мы можем вырастить лимоны, а какие они должны быть. Это не то чтобы прямо супер-эксклюзив... Но те лимоны, которые были презентованы Владимиру Владимировичу и вообще все крымские, – это не супермассовое производство. Это очень качественный фрукт со своим каким-то маркетинговым направлением", – сказал Кратюк.Занимаются лимонами в Крыму, по словам министра, всего несколько хозяйств, так что это всегда авторский подход.И это всегда закрытый грунт и теплица, поскольку местный климат стал удивлять еще больше, и здешние зимы, не по-крымски холодные, как, например, уходящая с ее -18 градусами в степи, может в один момент погубить открытые лимонные плантации, пояснил Кратюк.Так что дозревают крымские лимоны в специально созданных для них условиях в садах, а на прилавок попадают спустя считаные часы после уборки с дерева, оттого и такая большая разница между ними и тем, что можно найти в любом супермаркете, сказал он.С учетом специфического режима выращивания и прочих особенностей работы с этой культурой, министр считает, что она не станет для Крыма флагманской, однако имеет все шансы быть одним из любимых лакомств не только для крымчан.Свою уникальную продукцию крымские фермеры уже сегодня могут распространять по всей России через онлайн-площадки, в частности через маркетплейсы, но о их продукте должны больше знать в стране, и разного рода выставки этому очень помогают, подчеркнул министр сельского хозяйства Крыма."Я сторонник смотреть на это как на рекламный ход, на правильный маркетинг в этой культуре", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в КрымуВ Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе РоссииШкольники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах

