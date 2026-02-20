Рейтинг@Mail.ru
Понравились Путину: чем крымские лимоны могут стать для всей России - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260220/ponravilis-putinu-chem-krymskie-limony-mogut-stat-dlya-vsey-rossii-1153373581.html
Понравились Путину: чем крымские лимоны могут стать для всей России
Понравились Путину: чем крымские лимоны могут стать для всей России - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Понравились Путину: чем крымские лимоны могут стать для всей России
Лимон в Крыму выращивается в специфических условиях, но это уникальный по своим вкусовым качества продукт. А потому хоть он и не станет флагманской культурой... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T16:27
2026-02-20T16:27
радио "спутник в крыму"
денис кратюк
лимоны
сельское хозяйство
крым
новости крыма
минсельхоз крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125739657_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5707c70c02faeb69f38931b8ddba18a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Лимон в Крыму выращивается в специфических условиях, но это уникальный по своим вкусовым качества продукт. А потому хоть он и не станет флагманской культурой для республики, может обрести статус любимого десерта для всех россиян. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.На днях президент России Владимир Путин оценил красоту крымских лимонов, посетив выставку, посвященную работе с регионами Агентства стратегических инициатив.Крымский лимон – это и другой сорт, и другой подход к выращиванию культуры, "так что это больше даже десерт, чем кислая штука в чай", заметил Кратюк.Не случайно на крымском стенде вместе с лимонами представляли и продукцию их переработки: десерты, варенье и сладости."То есть смысл был не показать, что мы можем вырастить лимоны, а какие они должны быть. Это не то чтобы прямо супер-эксклюзив... Но те лимоны, которые были презентованы Владимиру Владимировичу и вообще все крымские, – это не супермассовое производство. Это очень качественный фрукт со своим каким-то маркетинговым направлением", – сказал Кратюк.Занимаются лимонами в Крыму, по словам министра, всего несколько хозяйств, так что это всегда авторский подход.И это всегда закрытый грунт и теплица, поскольку местный климат стал удивлять еще больше, и здешние зимы, не по-крымски холодные, как, например, уходящая с ее -18 градусами в степи, может в один момент погубить открытые лимонные плантации, пояснил Кратюк.Так что дозревают крымские лимоны в специально созданных для них условиях в садах, а на прилавок попадают спустя считаные часы после уборки с дерева, оттого и такая большая разница между ними и тем, что можно найти в любом супермаркете, сказал он.С учетом специфического режима выращивания и прочих особенностей работы с этой культурой, министр считает, что она не станет для Крыма флагманской, однако имеет все шансы быть одним из любимых лакомств не только для крымчан.Свою уникальную продукцию крымские фермеры уже сегодня могут распространять по всей России через онлайн-площадки, в частности через маркетплейсы, но о их продукте должны больше знать в стране, и разного рода выставки этому очень помогают, подчеркнул министр сельского хозяйства Крыма."Я сторонник смотреть на это как на рекламный ход, на правильный маркетинг в этой культуре", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в КрымуВ Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе РоссииШкольники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах
https://crimea.ria.ru/20231118/subtropiki-v-stepi-gde-v-krymu-vyraschivayut-limony-i-apelsiny-1132828117.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125739657_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fd5df30dd91f2e30f95a688913ba387d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис кратюк, лимоны, сельское хозяйство, крым, новости крыма, минсельхоз крыма
Понравились Путину: чем крымские лимоны могут стать для всей России

Крымский лимон может стать любимым лакомством для всей России - минсельхоз

16:27 20.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛимон на дереве
Лимон на дереве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Лимон в Крыму выращивается в специфических условиях, но это уникальный по своим вкусовым качества продукт. А потому хоть он и не станет флагманской культурой для республики, может обрести статус любимого десерта для всех россиян. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.
На днях президент России Владимир Путин оценил красоту крымских лимонов, посетив выставку, посвященную работе с регионами Агентства стратегических инициатив.
"Владимир Владимирович оценил их вид, цвет, потому что лимоны, выращенные здесь, кардинально отличаются. Те, что привозятся, из-за особых выращиваний срывают зелеными, и они дозревают в пути, поэтому содержат максимальное количество витамина C, кучу микроэлементов, но они кислые и не имеют того вкуса, который мы ценим. Лимон, который выращивается в Крыму, с очень тонкой кожицей, имеет абсолютно свою ароматику и определенную сладость", – рассказал Кратюк.
Крымский лимон – это и другой сорт, и другой подход к выращиванию культуры, "так что это больше даже десерт, чем кислая штука в чай", заметил Кратюк.
Не случайно на крымском стенде вместе с лимонами представляли и продукцию их переработки: десерты, варенье и сладости.
"То есть смысл был не показать, что мы можем вырастить лимоны, а какие они должны быть. Это не то чтобы прямо супер-эксклюзив... Но те лимоны, которые были презентованы Владимиру Владимировичу и вообще все крымские, – это не супермассовое производство. Это очень качественный фрукт со своим каким-то маркетинговым направлением", – сказал Кратюк.
Выращивание лимонов в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
18 ноября 2023, 17:20Эксклюзивы РИА Новости Крым
Субтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсины
Занимаются лимонами в Крыму, по словам министра, всего несколько хозяйств, так что это всегда авторский подход.
И это всегда закрытый грунт и теплица, поскольку местный климат стал удивлять еще больше, и здешние зимы, не по-крымски холодные, как, например, уходящая с ее -18 градусами в степи, может в один момент погубить открытые лимонные плантации, пояснил Кратюк.
Так что дозревают крымские лимоны в специально созданных для них условиях в садах, а на прилавок попадают спустя считаные часы после уборки с дерева, оттого и такая большая разница между ними и тем, что можно найти в любом супермаркете, сказал он.
С учетом специфического режима выращивания и прочих особенностей работы с этой культурой, министр считает, что она не станет для Крыма флагманской, однако имеет все шансы быть одним из любимых лакомств не только для крымчан.
"Культура потребления этого продукта есть со времен царской России, времен СССР. Но нам нужно понять объем. То есть две проблемы у предприятия: реализовать его в регионе по нормальной цене и привести в состояние упаковки и доставить в сеть, которая его реализует по хорошей цене. И потом произвести ровно столько, сколько потребляет Крым, и расширить площади до оптимального объема", – поделился своим видением развития этого направления Кратюк.
Свою уникальную продукцию крымские фермеры уже сегодня могут распространять по всей России через онлайн-площадки, в частности через маркетплейсы, но о их продукте должны больше знать в стране, и разного рода выставки этому очень помогают, подчеркнул министр сельского хозяйства Крыма.
"Я сторонник смотреть на это как на рекламный ход, на правильный маркетинг в этой культуре", – заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму
В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
Школьники Крыма будут учиться сельскому хозяйству в новых агротехклассах
 
Радио "Спутник в Крыму"Денис КратюкЛимоныСельское хозяйствоКрымНовости КрымаМинсельхоз Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28В Севастополе объявлена воздушная тревога
17:19У Развожаева появился новый заместитель
17:14Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке
16:57Хищение денег на фортификациях в Курской области – суд вынес приговоры
16:41Подвиг начинается с человека: в Севастополе открылась выставка бойца СВО
16:27Понравились Путину: чем крымские лимоны могут стать для всей России
16:15Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией
16:06В трех селах под Симферополем на день отключат свет
15:55Украина готова к реальным компромиссам – Зеленский назвал условие
15:44В Керченском проливе не зафиксировано новых случаев выброса мазута
15:15Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве
15:10Произойдет ли смена власти на Украине – мнение
14:55На Байкале обнаружили тела семи туристов
14:45Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей
14:37Страшные потери Киева - данные за неделю
14:10Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
13:50Массированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен
13:35ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно
13:20Продление санкций США против России – что ответили в Кремле
13:15В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш
Лента новостейМолния