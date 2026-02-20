https://crimea.ria.ru/20260220/pogodnye-kacheli-v-krymu-snova-ottepel-1153349849.html

Погодные качели в Крыму: снова оттепель

Погодные качели в Крыму: снова оттепель - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Погодные качели в Крыму: снова оттепель

В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков, ночью местами на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T00:01

2026-02-20T00:01

2026-02-20T00:01

погода

крымская погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153058696_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_897455062ef5a0dcc5ed1a6161895696.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков, ночью местами на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +1...+5, днем потеплеет - до +8...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма