Погодные качели в Крыму: снова оттепель
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков, ночью местами на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +1...+5, днем потеплеет - до +8...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков, ночью местами на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер южный ночью 6-11 м/с; днем 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, в горах -3…-5; днем +9…+14, в горах +2…+7", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +1...+5, днем потеплеет - до +8...+12.
