Погодные качели в Крыму: снова оттепель - РИА Новости Крым, 20.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260220/pogodnye-kacheli-v-krymu-snova-ottepel-1153349849.html
Погодные качели в Крыму: снова оттепель
Погодные качели в Крыму: снова оттепель - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Погодные качели в Крыму: снова оттепель
В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков, ночью местами на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский
2026-02-20T00:01
2026-02-20T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153058696_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_897455062ef5a0dcc5ed1a6161895696.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков, ночью местами на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +1...+5, днем потеплеет - до +8...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
Новости
Погодные качели в Крыму: снова оттепель

Погода в Крыму в пятницу

00:01 20.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму без осадков, ночью местами на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер южный ночью 6-11 м/с; днем 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, в горах -3…-5; днем +9…+14, в горах +2…+7", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +1...+5, днем потеплеет - до +8...+12.
