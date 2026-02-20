Подвиг начинается с человека: в Севастополе открылась выставка бойца СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Специальная военная операция не через сводки и цифры, а через реальных людей. Именно такой в своих зарисовках ее показывает боец с позывным "Радагаст", который сражается на Херсонском направлении. Сегодня в Севастополе открылась выставка его работ "Фронтовой альбом. Из окопа: между атакой и тишиной…", которая показывает те самые редкие моменты, когда смолкают снаряды и наступает передышка, та самая "тишина".За каждой работой — не просто художник, а человек, который держит не только карандаш, но и оружие. Как признается сам автор, "это не просто выставка, это исповедь". Здесь нет постановочных кадров — есть только эмоции, вырванные из реальности боевых будней. Здесь слышен его голос: мысли, написанные под работами, переплетаются с пейзажами передовой. Среди его работ - "Окно", из которого видно чистое голубое небо и безмятежную деревню. Казалось бы, что необычного? И только наши военные знают, что это окно нарисовано на обычной деревянной панели прямо в окопе. Именно оно украшает быт ребят и заменяет им настоящее окно. Благодаря ему у бойцов перед глазами есть частичка спокойной мирной жизни. Той, за которую они сражаются на передовой.Сам "Радагаст" на открытии выставки не присутствует – он выполняет боевые задачи на фронте. Вместо него здесь его боевые товарищи, которые сейчас в отпуске. Так, крымский боец с позывным "Чинитель" исполнил несколько песен, написанных на фронте, в те самые редкие минуты затишья.Эти работы — мост между теми, кто находится по обе стороны "ленточки", нерушимая связь между тылом и передовой. Эту связь и увидела во время выездов к бойцам методист Дворца культуры "Севастопольский" Елена Сердюченко. Она решила, что эти зарисовки с авторскими подписями обязательно должны быть показаны людям.Увидеть СВО глазами ее участника, без прикрас, но с огромной любовью к жизни, можно во Дворце культуры "Севастопольский". Она будет экспонироваться на постоянной основе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
За каждой работой — не просто художник, а человек, который держит не только карандаш, но и оружие. Как признается сам автор, "это не просто выставка, это исповедь". Здесь нет постановочных кадров — есть только эмоции, вырванные из реальности боевых будней. Здесь слышен его голос: мысли, написанные под работами, переплетаются с пейзажами передовой.
"Я знаю этого бойца с первых дней. И вот как-то заметил, что он прямо в окопе ручкой на клетчатом листке рисует, и очень красиво! Все черты он вырисовывает тщательно и детально. Я ему предложил купить белые листы и все для рисования. Так началось создание всех этих творческих работ", - рассказал командир автора рисунков, военнослужащий с позывным "Кок".
Среди его работ - "Окно", из которого видно чистое голубое небо и безмятежную деревню. Казалось бы, что необычного? И только наши военные знают, что это окно нарисовано на обычной деревянной панели прямо в окопе. Именно оно украшает быт ребят и заменяет им настоящее окно. Благодаря ему у бойцов перед глазами есть частичка спокойной мирной жизни. Той, за которую они сражаются на передовой.
Сам "Радагаст" на открытии выставки не присутствует – он выполняет боевые задачи на фронте. Вместо него здесь его боевые товарищи, которые сейчас в отпуске. Так, крымский боец с позывным "Чинитель" исполнил несколько песен, написанных на фронте, в те самые редкие минуты затишья.
"Радагаст"- замечательный человек, он часто советуется по поводу рисунков, ему важно мнение окружающих. Так как я человек творческий, как и он, то мы часто в тандеме работаем. Иногда, прочитав мой стих, он начинает рисовать. А я, увидев его работу, начинаю писать", - делится "Чинитель".
Эти работы — мост между теми, кто находится по обе стороны "ленточки", нерушимая связь между тылом и передовой. Эту связь и увидела во время выездов к бойцам методист Дворца культуры "Севастопольский" Елена Сердюченко. Она решила, что эти зарисовки с авторскими подписями обязательно должны быть показаны людям.
Увидеть СВО глазами ее участника, без прикрас, но с огромной любовью к жизни, можно во Дворце культуры "Севастопольский". Она будет экспонироваться на постоянной основе.
