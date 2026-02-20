Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260220/otboy-vozdushnoy-trevogi-obyavili-v-sevastopole-1153263799.html
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2026
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Тревога была обявлена в 23 часа 19 февраля. В результате воздушного налета, при котором над Крымом, Азовским и Черным морем было уничтожено почти три десятка дронов ВСУ, в Севастополе погиб мирный житель.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

05:45 20.02.2026 (обновлено: 06:08 20.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Тревога была обявлена в 23 часа 19 февраля. В результате воздушного налета, при котором над Крымом, Азовским и Черным морем было уничтожено почти три десятка дронов ВСУ, в Севастополе погиб мирный житель.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
00:46
Мужчина погиб при атаке ВСУ на Севастополь
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
