https://crimea.ria.ru/20260220/otboy-vozdushnoy-trevogi-obyavili-v-sevastopole-1153263799.html

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

В Севастополе отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T05:45

2026-02-20T05:45

2026-02-20T06:08

севастополь

новости севастополя

срочные новости крыма

крым

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

воздушная тревога в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Тревога была обявлена в 23 часа 19 февраля. В результате воздушного налета, при котором над Крымом, Азовским и Черным морем было уничтожено почти три десятка дронов ВСУ, в Севастополе погиб мирный житель.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260220/muzhchina-pogib-pri-atake-bpla-na-sevastopol-1153362287.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе