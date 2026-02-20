https://crimea.ria.ru/20260220/ot-14-sm-i-ne-urodlivye-v-rossii-utverdili-gost-na-banany-1153371604.html

От 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В России с 1 марта длина бананов должна будет составлять не менее 14 сантиметров, в одной кисти их должно быть не менее трех штук, а сами плоды иметь презентабельный вид. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.Стандарт будет распространяться на бананы, которые ввозят из-за границы для продажи в магазинах. Согласно новым правилам, бананы будут проходить проверку по нескольким параметрам, в частности - контроль внешнего вида, вкуса и запаха, а также степени зрелости.ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Так, документ запрещает реализацию плодов с серьезными дефектами - гнилью, повреждениями мякоти, признаками заболеваний, сильным переохлаждением или перегревом, а также перезревших бананов.В Росстандарте подчеркнули, что новый ГОСТ имеет международный характер и будет распространяться на уровень государств СНГ, при этом для российского рынка требования к качеству бананов не являются принципиально новыми. В России до этого был стандарт от 2000 года.Ранее сообщалось, что орган по сертификации "Роскачество — Веган" выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Ее получило предприятие из республики Башкортостан. Теперь производитель может маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

