Операторы будут прерывать связь по требованию ФСБ - Путин подписал закон

Операторы будут прерывать связь по требованию ФСБ - Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Операторы будут прерывать связь по требованию ФСБ - Путин подписал закон

20.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов сотовой связи приостанавливать оказание услуг по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Он вносит соответствующие изменения в закон "О связи".В еще одном дополнении отмечается, что оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им требований ФСБ.Ранее Госдума обязала операторов отключать связь по запросу ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

