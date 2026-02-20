Рейтинг@Mail.ru
Обломки дрона ВСУ упали в частном секторе в Краснодаре
Обломки дрона ВСУ упали в частном секторе в Краснодаре
Обломки дрона ВСУ упали в частном секторе в Краснодаре - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Обломки дрона ВСУ упали в частном секторе в Краснодаре
В Краснодаре обломки украинского беспилотника упали в частном секторе. Об этом вечером в пятницу сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Краснодаре обломки украинского беспилотника упали в частном секторе. Об этом вечером в пятницу сообщает оперштаб Краснодарского края.Сейчас на месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Информация о повреждениях уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Обломки дрона ВСУ упали в частном секторе в Краснодаре

21:41 20.02.2026 (обновлено: 21:44 20.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Краснодаре обломки украинского беспилотника упали в частном секторе. Об этом вечером в пятницу сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Обломки БПЛА упали в частном секторе в Краснодаре. ЧП произошло в районе ТЦ краевого центра", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Информация о повреждениях уточняется.
