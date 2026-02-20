https://crimea.ria.ru/20260220/oblomki-drona-vsu-upali-v-chastnom-sektore-v-krasnodare-1153386489.html

Обломки дрона ВСУ упали в частном секторе в Краснодаре

В Краснодаре обломки украинского беспилотника упали в частном секторе. Об этом вечером в пятницу сообщает оперштаб Краснодарского края.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Краснодаре обломки украинского беспилотника упали в частном секторе. Об этом вечером в пятницу сообщает оперштаб Краснодарского края.Сейчас на месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Информация о повреждениях уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

