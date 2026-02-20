Рейтинг@Mail.ru
Новости Севастополя - в ходе ночной атаки ВСУ пострадала женщина - РИА Новости Крым, 20.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260220/novosti-sevastopolya---v-khode-nochnoy-ataki-vsu-postradala-zhenschina-1153365175.html
Новости Севастополя - в ходе ночной атаки ВСУ пострадала женщина
Новости Севастополя - в ходе ночной атаки ВСУ пострадала женщина - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Новости Севастополя - в ходе ночной атаки ВСУ пострадала женщина
В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь пострадал еще один мирный житель – 90-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T09:34
2026-02-20T09:43
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918155_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_cb423b3cd241d0127f847be85d5202c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь пострадал еще один мирный житель – 90-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку – в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем было уничтожено пять воздушных целей. Позже стало известно, что погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника.Кроме того, зафиксированы повреждение жилых домов. Так, на улице Маршала Крылова повреждения фиксируют в трех квартирах двух многоэтажек, в переулке Ставковый задеты 9 частных домовладений, на улице Федоровской осколком БПЛА повреждена газовая труба, а на Бориса Михайлова также обнаружены осколки и повреждения. В большинстве случая выбиты стекла у зданий. Также металлическими шариками, начиненными в дроны, были повреждены 11 автомобилей.В общей сложности, по данным Развожаева, были сбиты более 26 БПЛА."Поручил и.о. заместителя губернатора Максиму Ковалеву подсчитать ущерб и оперативно устранить повреждения в домах. Управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов по моему поручению начали подомовой обход", - добавил губернатор.
севастополь
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости сво
Новости Севастополя - в ходе ночной атаки ВСУ пострадала женщина

Новости Севастополя - в ходе ночной атаки беспилотников ВСУ пострадала женщина

09:34 20.02.2026 (обновлено: 09:43 20.02.2026)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь пострадал еще один мирный житель – 90-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку – в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем было уничтожено пять воздушных целей. Позже стало известно, что погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника.
"Также пострадала 90-летняя женщина. На Федоровской ударной волной от сбитого БПЛА выбило стекла в ее квартире. У нее поверхностные раны голени и глаз", – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, зафиксированы повреждение жилых домов. Так, на улице Маршала Крылова повреждения фиксируют в трех квартирах двух многоэтажек, в переулке Ставковый задеты 9 частных домовладений, на улице Федоровской осколком БПЛА повреждена газовая труба, а на Бориса Михайлова также обнаружены осколки и повреждения. В большинстве случая выбиты стекла у зданий. Также металлическими шариками, начиненными в дроны, были повреждены 11 автомобилей.
В общей сложности, по данным Развожаева, были сбиты более 26 БПЛА.
"Поручил и.о. заместителя губернатора Максиму Ковалеву подсчитать ущерб и оперативно устранить повреждения в домах. Управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов по моему поручению начали подомовой обход", - добавил губернатор.
