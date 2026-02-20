https://crimea.ria.ru/20260220/novosti-sevastopolya---v-khode-nochnoy-ataki-vsu-postradala-zhenschina-1153365175.html

Новости Севастополя - в ходе ночной атаки ВСУ пострадала женщина

В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь пострадал еще один мирный житель – 90-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь пострадал еще один мирный житель – 90-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку – в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем было уничтожено пять воздушных целей. Позже стало известно, что погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника.Кроме того, зафиксированы повреждение жилых домов. Так, на улице Маршала Крылова повреждения фиксируют в трех квартирах двух многоэтажек, в переулке Ставковый задеты 9 частных домовладений, на улице Федоровской осколком БПЛА повреждена газовая труба, а на Бориса Михайлова также обнаружены осколки и повреждения. В большинстве случая выбиты стекла у зданий. Также металлическими шариками, начиненными в дроны, были повреждены 11 автомобилей.В общей сложности, по данным Развожаева, были сбиты более 26 БПЛА."Поручил и.о. заместителя губернатора Максиму Ковалеву подсчитать ущерб и оперативно устранить повреждения в домах. Управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов по моему поручению начали подомовой обход", - добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:29 беспилотников сбиты над Крымом, Черным и Азовским морямиНовый удар ВСУ по трассе в Крым из Запорожской области: повреждены опоры ВСУ становятся все более изощренными в атаках на Севастополь – Развожаев

