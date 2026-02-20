https://crimea.ria.ru/20260220/ne-obedatsya-igumen-rasskazal-o-pravilnom-zagovenii-na-maslenitsu-1153363661.html
Не объедаться: игумен рассказал о правильном заговении на Масленицу
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На Масленицу перед Великим постом можно в свое удовольствие поесть, но не объедаться, сказал РИА Новости эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой)."Объедаться никогда не нужно. Во всем должна быть мера. Есть такое хорошее высказывание: если добродетель теряет меру, то она перестает быть добродетелью. Поэтому, конечно, хорошо, как мы говорим, заговеться, то есть поесть, так сказать, в свое удовольствие. Но без объедения", – сказал игумен.Последнюю неделю перед Великим постом, который в этом году начнется 23 февраля, называют сырной неделей, масляной неделей, мясопустной неделей или Масленицей. В 2026 году она продлится с 16 по 22 февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:11 20.02.2026 (обновлено: 08:25 20.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На Масленицу перед Великим постом можно в свое удовольствие поесть, но не объедаться, сказал РИА Новости эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой).
"Объедаться никогда не нужно. Во всем должна быть мера. Есть такое хорошее высказывание: если добродетель теряет меру, то она перестает быть добродетелью. Поэтому, конечно, хорошо, как мы говорим, заговеться, то есть поесть, так сказать, в свое удовольствие. Но без объедения", – сказал игумен.
Последнюю неделю перед Великим постом, который в этом году начнется 23 февраля, называют сырной неделей, масляной неделей, мясопустной неделей или Масленицей. В 2026 году она продлится с 16 по 22 февраля.
