Не объедаться: игумен рассказал о правильном заговении на Масленицу

Не объедаться: игумен рассказал о правильном заговении на Масленицу

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На Масленицу перед Великим постом можно в свое удовольствие поесть, но не объедаться, сказал РИА Новости эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий (Ольховой)."Объедаться никогда не нужно. Во всем должна быть мера. Есть такое хорошее высказывание: если добродетель теряет меру, то она перестает быть добродетелью. Поэтому, конечно, хорошо, как мы говорим, заговеться, то есть поесть, так сказать, в свое удовольствие. Но без объедения", – сказал игумен.Последнюю неделю перед Великим постом, который в этом году начнется 23 февраля, называют сырной неделей, масляной неделей, мясопустной неделей или Масленицей. В 2026 году она продлится с 16 по 22 февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

