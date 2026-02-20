Наши защитники: в Ливадии открылась выставка военкора РИА Новости Крым
В Ливадийском дворце открылась выставка военкора РИА Новости Крым "Защитники Отечества"
11:04 20.02.2026 (обновлено: 11:21 20.02.2026)
ЛИВАДИЯ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Белом зале Ливадийского дворца состоялась презентация выставки "Защитники Отечества", на которой представлены работы военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева.
Это – необычный художественно-документальный проект, объединяющий фотографии действующего военного корреспондента и живописные произведения, посвященные защите страны в период военных испытаний. Через свои работы Дмитрий Макеев передал трудовые будни бойцов СВО, которые с 2022 года стоят на защите нашей Родины. Также серия кадров посвящена мирным жителям и беженцам, восстановлению разрушенных городов и налаживанию жизни на освобожденных территориях.
"С первых дней специальной военной операции наши военкоры рассказывают и показывают, как трудятся бойцы ради нашей защиты, с какими сложностями сталкиваются жители новых российских регионов, как шаг за шагом там налаживается мирная жизнь. И мы считаем, что это очень важно – доносить правду о том, что в происходит в Донбассе и Новороссии, и не допустить искажения исторической правды", - отметила на открытии выставки шеф-редактор РИА Новости Крым Евгения Мартыненко.
Проект показывает, что защитники – это не только наши военнослужащие, но и простые люди – спасатели, силовики, строители, рабочие. Это каждый, кто реальными делами помогает сохранить и укрепить нашу страну и ее будущее.
"Для каждого россиянина самыми значимыми праздниками являются День Победы и 23 февраля, когда мы вспоминаем и благодарим наших защитников. И сегодня, в период СВО, защитниками являются еще и те, кто помогает восстанавливать и развивать разрушенные в ходе боевых действий городов", - подчеркнул председатель Ялтинской городской общественной организации ветеранов Юрий Кириллов.
Медиагруппа "Россия сегодня " ведет комплексную работу по сохранению исторической памяти. Тема защиты нашей родины поднимается на площадке мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым, в эфире радио "Спутник в Крыму", в материалах сайта и различных имиджевых проектах регионального подразделения.
Выставка "Защитники Отечества" является совместным проектом крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" и Ливадийского дворца. Увидеть ее можно в галерее экспозиции "Сталин в Ливадии" до 25 января 2027 года.
