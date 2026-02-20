https://crimea.ria.ru/20260220/nad-sevastopolem-sbili-dve-vozdushnye-tseli-1153386658.html
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Над Севастополем сбили две воздушные цели - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Над Севастополем военные отражают атаку ВСУ - уже сбито две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T21:54
2026-02-20T21:54
2026-02-20T22:02
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
срочные новости крыма
михаил развожаев
пво
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110808/15/1108081506_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_3aaa71ecfce64080f5409d6e7848785b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Над Севастополем военные отражают атаку ВСУ - уже сбито две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности, покинуть открытые пространства и укрыться в безопасном месте. Он предупредил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. В городе объявлена воздушная тревога. Сирены включены второй раз за вечер.В ночь на пятницу в результате массированной атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина и пострадала 90-летняя женщина. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260220/sledkom-rassleduet-delo-o-gibeli-muzhchiny-pri-atake-vsu-na-sevastopol-1153383663.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110808/15/1108081506_32:0:516:363_1920x0_80_0_0_d92daaf81a89358218dd81b4df504d71.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, срочные новости крыма, михаил развожаев, пво, новости севастополя
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Над Севастополем военные сбили две воздушные цели - Развожаев
21:54 20.02.2026 (обновлено: 22:02 20.02.2026)