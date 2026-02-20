Рейтинг@Mail.ru
Над Севастополем сбили две воздушные цели - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/nad-sevastopolem-sbili-dve-vozdushnye-tseli-1153386658.html
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Над Севастополем сбили две воздушные цели - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Над Севастополем военные отражают атаку ВСУ - уже сбито две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T21:54
2026-02-20T22:02
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
срочные новости крыма
михаил развожаев
пво
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110808/15/1108081506_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_3aaa71ecfce64080f5409d6e7848785b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Над Севастополем военные отражают атаку ВСУ - уже сбито две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности, покинуть открытые пространства и укрыться в безопасном месте. Он предупредил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. В городе объявлена воздушная тревога. Сирены включены второй раз за вечер.В ночь на пятницу в результате массированной атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина и пострадала 90-летняя женщина. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260220/sledkom-rassleduet-delo-o-gibeli-muzhchiny-pri-atake-vsu-na-sevastopol-1153383663.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110808/15/1108081506_32:0:516:363_1920x0_80_0_0_d92daaf81a89358218dd81b4df504d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, срочные новости крыма, михаил развожаев, пво, новости севастополя
Над Севастополем сбили две воздушные цели

Над Севастополем военные сбили две воздушные цели - Развожаев

21:54 20.02.2026 (обновлено: 22:02 20.02.2026)
 
© РИА Новости . Валерий МельниковВоенный на территории зенитно-ракетного дивизиона в Крыму. Архивное фото
Военный на территории зенитно-ракетного дивизиона в Крыму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Над Севастополем военные отражают атаку ВСУ - уже сбито две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито две воздушных цели", - написал он в Telegram.

Губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности, покинуть открытые пространства и укрыться в безопасном месте. Он предупредил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

"Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА. Также напоминаю, что в последние дни ВСУ атакует Севастополь БПЛА начиненными металлическими шариками", - предупредил Развожаев.

В городе объявлена воздушная тревога. Сирены включены второй раз за вечер.
В ночь на пятницу в результате массированной атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина и пострадала 90-летняя женщина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Уголовный кодекс
18:56
Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь
 
СевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияСрочные новости КрымаМихаил РазвожаевПВОНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:32Атаки ВСУ на Севастополь и трагедия на озере Байкал – главное за день
22:05Атака ВСУ на Краснодар – ранен мужчина
21:54Над Севастополем сбили две воздушные цели
21:52Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт
21:41Обломки дрона ВСУ упали в частном секторе в Краснодаре
21:27В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
21:26Секретные разработки Романовых: в Крыму на выставке покажут первые БПЛА
21:12Майор ВСУ заработал на участок на Бали испорченными овощами для военных
20:57В Москве высота снежного покрова побила 70-летний рекорд
20:46Раненного при стрельбе в колледже Анапы студента выписали из больницы
20:38Взлом умных пылесосов: как обходить угрозы
20:28В Севастополе остановили морской транспорт
20:22Пять беспилотников уничтожены над Азовским морем
20:19В Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбы
20:01Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными
19:46Без подарков и сюрпризов - погода на выходных в Крыму
19:31Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров по Украине
19:19Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок
19:06Крымский мост сейчас – обстановка после ограничения движения
18:56Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь
Лента новостейМолния