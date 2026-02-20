Рейтинг@Mail.ru
На трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину - РИА Новости Крым, 20.02.2026
На трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину
На трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину - РИА Новости Крым, 20.02.2026
На трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину
В Краснодарском крае на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила 63-летню женщину. Об этом сообщил заместитель начальника отдела краевого управления ГИБДД... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T12:02
2026-02-20T12:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила 63-летню женщину. Об этом сообщил заместитель начальника отдела краевого управления ГИБДД Андрей Завгородний.По информации правоохранителей, трагедия произошла на автодороге "Новороссийск-Керчь". От полученных травм женщина скончалась на месте.Ранее на трассе под Севастополем 36-летний пешеход погиб под колесами иномарки: 19-летний водитель не заметил мужчину в темной одежде.Также начальник управления Госавтоинспекции МВД по Крыму Анатолий Борисенко сообщал, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмыВ Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходеВ Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде
Новости
На трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину

На трассе "Новороссийск-Керчь" под колесами легковушки погибла женщина

12:02 20.02.2026
 
© Telegram-канал полиция КубаниНа трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину
На трассе Новороссийск-Керчь насмерть сбили женщину
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила 63-летню женщину. Об этом сообщил заместитель начальника отдела краевого управления ГИБДД Андрей Завгородний.
По информации правоохранителей, трагедия произошла на автодороге "Новороссийск-Керчь".
"Сегодня утром 45-летний водитель "Лады" не пропустил на пешеходном переходе 63-летнюю жительницу Анапы", - рассказал сотрудник ГИБДД.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
© Telegram-канал полиция КубаниНа трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину
На трассе Новороссийск-Керчь насмерть сбили женщину
© Telegram-канал полиция Кубани
На трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину
Ранее на трассе под Севастополем 36-летний пешеход погиб под колесами иномарки: 19-летний водитель не заметил мужчину в темной одежде.
Также начальник управления Госавтоинспекции МВД по Крыму Анатолий Борисенко сообщал, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмы
В Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходе
В Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде
 
