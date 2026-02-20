https://crimea.ria.ru/20260220/na-trasse-novorossiysk-kerch-nasmert-sbili-zhenschinu-1153369991.html
На трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину
2026-02-20T12:02
дтп
происшествия
новости
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила 63-летню женщину. Об этом сообщил заместитель начальника отдела краевого управления ГИБДД Андрей Завгородний.По информации правоохранителей, трагедия произошла на автодороге "Новороссийск-Керчь". От полученных травм женщина скончалась на месте.Ранее на трассе под Севастополем 36-летний пешеход погиб под колесами иномарки: 19-летний водитель не заметил мужчину в темной одежде.Также начальник управления Госавтоинспекции МВД по Крыму Анатолий Борисенко сообщал, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водителю за смертельное ДТП грозит семь лет тюрьмыВ Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходеВ Керчи иномарка насмерть сбила пенсионера – уголовное дело в суде
