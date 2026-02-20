Рейтинг@Mail.ru
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153367369_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_b3d88fe6c810450e232be2270cac8c53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На борту пропавшего в Амурской области вертолета Robinson находились сотрудники Следственного комитета и МВД, поисковые мероприятия продолжаются, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Вертолет Robinson пропал в Амурской области, сообщили пятницу в региональном правительстве. Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка и пропал в пути следования. На борту находились пилот и два пассажира.По данным ведомства, на борту вертолета находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Амурской области и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Октябрьский".Уточняется, что пропавшие правоохранители находились при исполнении должностных обязанностей. В составе следственно-оперативной группы они выезжали с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ.Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции

На борту пропавшего в Амурской области вертолета находились сотрудники СК и полиции

10:48 20.02.2026
 
© МЧС Амурской областиСпасатели МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области
Спасатели МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области
© МЧС Амурской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На борту пропавшего в Амурской области вертолета Robinson находились сотрудники Следственного комитета и МВД, поисковые мероприятия продолжаются, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Вертолет Robinson пропал в Амурской области, сообщили пятницу в региональном правительстве. Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка и пропал в пути следования. На борту находились пилот и два пассажира.
По данным ведомства, на борту вертолета находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Амурской области и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Октябрьский".
"Они вылетели с лесозаготовительного участка, расположенного в Амурской области в направлении села Ромны Ромненского района Амурской области. В пункт назначения воздушное судно не прибыло, местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту, не установлено, ведутся поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пропавшие правоохранители находились при исполнении должностных обязанностей. В составе следственно-оперативной группы они выезжали с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
