На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На борту пропавшего в Амурской области вертолета Robinson находились сотрудники Следственного комитета и МВД, поисковые мероприятия продолжаются, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Вертолет Robinson пропал в Амурской области, сообщили пятницу в региональном правительстве. Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка и пропал в пути следования. На борту находились пилот и два пассажира.По данным ведомства, на борту вертолета находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Амурской области и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Октябрьский".Уточняется, что пропавшие правоохранители находились при исполнении должностных обязанностей. В составе следственно-оперативной группы они выезжали с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ.Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздухаКрушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверкуСамолет с 40 пассажирами пропал с радаров в Приамурье

