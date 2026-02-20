https://crimea.ria.ru/20260220/na-bortu-propavshego-v-priamure-vertoleta-byli-sotrudniki-sk-i-politsii-1153367480.html
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции - РИА Новости Крым, 20.02.2026
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции
На борту пропавшего в Амурской области вертолета Robinson находились сотрудники Следственного комитета и МВД, поисковые мероприятия продолжаются, возбуждено... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На борту пропавшего в Амурской области вертолета Robinson находились сотрудники Следственного комитета и МВД, поисковые мероприятия продолжаются, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Вертолет Robinson пропал в Амурской области, сообщили пятницу в региональном правительстве. Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка и пропал в пути следования. На борту находились пилот и два пассажира.По данным ведомства, на борту вертолета находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Амурской области и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Октябрьский".Уточняется, что пропавшие правоохранители находились при исполнении должностных обязанностей. В составе следственно-оперативной группы они выезжали с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ.Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздухаКрушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверкуСамолет с 40 пассажирами пропал с радаров в Приамурье
амурская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. На борту пропавшего в Амурской области вертолета Robinson находились сотрудники Следственного комитета и МВД, поисковые мероприятия продолжаются, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Вертолет Robinson пропал в Амурской области, сообщили пятницу в региональном правительстве. Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка и пропал в пути следования. На борту находились пилот и два пассажира.
По данным ведомства, на борту вертолета находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Амурской области и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Октябрьский".
"Они вылетели с лесозаготовительного участка, расположенного в Амурской области в направлении села Ромны Ромненского района Амурской области. В пункт назначения воздушное судно не прибыло, местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту, не установлено, ведутся поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пропавшие правоохранители находились при исполнении должностных обязанностей. В составе следственно-оперативной группы они выезжали с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
