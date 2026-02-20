https://crimea.ria.ru/20260220/na-baykale-obnaruzhili-tela-semi-turistov-1153377483.html
На Байкале обнаружили тела семи туристов
На Байкале обнаружили тела семи туристов - РИА Новости Крым, 20.02.2026
На Байкале обнаружили тела семи туристов
Спасатели обнаружили с помощью подводной камеры тела семи человек, погибших на Байкале. Об этом сообщили в ГУ МЧС. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили с помощью подводной камеры тела семи человек, погибших на Байкале. Об этом сообщили в ГУ МЧС.Сегодня на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки "УАЗ", перевозивший 9 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность".Отмечается, что автомобиль, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной 3 метра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Байкале обнаружили тела семи туристов
14:55 20.02.2026