На Байкале обнаружили тела семи туристов - РИА Новости Крым, 20.02.2026
На Байкале обнаружили тела семи туристов
На Байкале обнаружили тела семи туристов - РИА Новости Крым, 20.02.2026
На Байкале обнаружили тела семи туристов
Спасатели обнаружили с помощью подводной камеры тела семи человек, погибших на Байкале. Об этом сообщили в ГУ МЧС. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили с помощью подводной камеры тела семи человек, погибших на Байкале. Об этом сообщили в ГУ МЧС.Сегодня на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки "УАЗ", перевозивший 9 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность".Отмечается, что автомобиль, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной 3 метра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
байкал, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
На Байкале обнаружили тела семи туристов

Спасатели обнаружили семь погибших туристов на Байкале - МЧС

14:55 20.02.2026 (обновлено: 14:56 20.02.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили с помощью подводной камеры тела семи человек, погибших на Байкале. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
Сегодня на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки "УАЗ", перевозивший 9 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность".
"Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Спасатели провели обследование с применением подводной камеры. Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной 3 метра.
БайкалМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
