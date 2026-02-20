Мужчина погиб при атаке ВСУ на Севастополь

https://crimea.ria.ru/20260220/muzhchina-pogib-pri-atake-bpla-na-sevastopol-1153362287.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку – в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем было уничтожено пять воздушных целей. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось, добавил он.По словам губернатора, на данный момент над Севастополем сбили 16 беспилотников. В районе улицы Маршала Крылова в двух многоэтажках выбиты стекла, в переулке Ставковый получили повреждения шесть частных домовладений.Сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет, поэтому людей просят оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

ru-RU

