https://crimea.ria.ru/20260220/muzhchina-pogib-pri-atake-bpla-na-sevastopol-1153362287.html
Мужчина погиб при атаке ВСУ на Севастополь
Мужчина погиб при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Мужчина погиб при атаке ВСУ на Севастополь
В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T00:46
2026-02-20T00:46
2026-02-20T00:52
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку – в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем было уничтожено пять воздушных целей. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось, добавил он.По словам губернатора, на данный момент над Севастополем сбили 16 беспилотников. В районе улицы Маршала Крылова в двух многоэтажках выбиты стекла, в переулке Ставковый получили повреждения шесть частных домовладений.Сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет, поэтому людей просят оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон)
Мужчина погиб при атаке ВСУ на Севастополь
При атаке на Севастополь погиб 30-летний мужчина – власти
00:46 20.02.2026 (обновлено: 00:52 20.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Поздно вечером в пятницу в Севастополе была объявлена воздушная тревога
. Развожаев сообщил, что военные отражают воздушную атаку
– в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем было уничтожено пять воздушных целей
.
"В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-ти летний мужчина, который скорее всего находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось, добавил он.
По словам губернатора, на данный момент над Севастополем сбили 16 беспилотников. В районе улицы Маршала Крылова в двух многоэтажках выбиты стекла, в переулке Ставковый получили повреждения шесть частных домовладений.
Сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет, поэтому людей просят оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.