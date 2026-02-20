Майор ВСУ заработал на участок на Бали испорченными овощами для военных

https://crimea.ria.ru/20260220/mayor-vsu-zarabotal-na-uchastok-na-bali-isporchennymi-ovoschami-dlya-voennykh-1153380778.html
украина
всу (вооруженные силы украины)
коррупция
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Начальник продовольственной службы тыла бригады ВСУ купил право долгосрочной аренды участка на Бали почти за 200 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.Ранее сообщалось, что майор одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ поставлял в части некачественные продукты и уклонялся от службы. По данным следствия, в июне 2025 года он получил 10 тысяч долларов за подмену товарных позиций: часть продовольствия списывалась, а военнослужащим доставлялись испорченные овощи и фрукты. По данным одного из украинских изданий, организатором схемы поставок для подразделений в Днепропетровской области был начальник продслужбы 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады."Прокуроры Днепровской (бывшей Днепропетровской – ред.)… прокуратуры в сфере обороны… сообщили о новом подозрении начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ВСУ. Военнослужащему инкриминируют незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем в крупном размере...", – говорится в сообщении.Сообщается, что расходы майора составили почти на 3 тысячи прожиточных минимумом больше, чем официальные доходы. И это при том, что только за 2025 год он не меньше 38 дней отклонялся от службы.Во время обысков у фигуранта изъяли наличные суммой 58 тысяч долларов разными валютами, автомобиль, документы на элитную недвижимость, брендовые вещи, стоимостью около 185 тысяч долларов и долговые расписки на 120 тысяч долларов.Майора заключили под стражу с альтернативой залога почти 232 тысячи долларов.
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Начальник продовольственной службы тыла бригады ВСУ купил право долгосрочной аренды участка на Бали почти за 200 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.
Ранее сообщалось, что майор одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ поставлял в части некачественные продукты и уклонялся от службы. По данным следствия, в июне 2025 года он получил 10 тысяч долларов за подмену товарных позиций: часть продовольствия списывалась, а военнослужащим доставлялись испорченные овощи и фрукты. По данным одного из украинских изданий, организатором схемы поставок для подразделений в Днепропетровской области был начальник продслужбы 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
"Прокуроры Днепровской (бывшей Днепропетровской – ред.)… прокуратуры в сфере обороны… сообщили о новом подозрении начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ВСУ. Военнослужащему инкриминируют незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем в крупном размере...", – говорится в сообщении.
По данным следствия, майор приобрел с декабря 2023 года по октябрь 2024 года активов более чем на 10,3 миллиона гривен (238,5 тысячи долларов – ред.), а также право долгосрочной аренды земельного участка на острове Бали в Индонезии стоимостью 187,3 тысячи долларов.
Сообщается, что расходы майора составили почти на 3 тысячи прожиточных минимумом больше, чем официальные доходы. И это при том, что только за 2025 год он не меньше 38 дней отклонялся от службы.
Во время обысков у фигуранта изъяли наличные суммой 58 тысяч долларов разными валютами, автомобиль, документы на элитную недвижимость, брендовые вещи, стоимостью около 185 тысяч долларов и долговые расписки на 120 тысяч долларов.
Майора заключили под стражу с альтернативой залога почти 232 тысячи долларов.
