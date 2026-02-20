https://crimea.ria.ru/20260220/mayor-vsu-zarabotal-na-uchastok-na-bali-isporchennymi-ovoschami-dlya-voennykh-1153380778.html

Майор ВСУ заработал на участок на Бали испорченными овощами для военных

Начальник продовольственной службы тыла бригады ВСУ купил право долгосрочной аренды участка на Бали почти за 200 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 20.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Начальник продовольственной службы тыла бригады ВСУ купил право долгосрочной аренды участка на Бали почти за 200 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.Ранее сообщалось, что майор одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ поставлял в части некачественные продукты и уклонялся от службы. По данным следствия, в июне 2025 года он получил 10 тысяч долларов за подмену товарных позиций: часть продовольствия списывалась, а военнослужащим доставлялись испорченные овощи и фрукты. По данным одного из украинских изданий, организатором схемы поставок для подразделений в Днепропетровской области был начальник продслужбы 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады."Прокуроры Днепровской (бывшей Днепропетровской – ред.)… прокуратуры в сфере обороны… сообщили о новом подозрении начальнику продовольственной службы тыла одной из бригад ВСУ. Военнослужащему инкриминируют незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем в крупном размере...", – говорится в сообщении.Сообщается, что расходы майора составили почти на 3 тысячи прожиточных минимумом больше, чем официальные доходы. И это при том, что только за 2025 год он не меньше 38 дней отклонялся от службы.Во время обысков у фигуранта изъяли наличные суммой 58 тысяч долларов разными валютами, автомобиль, документы на элитную недвижимость, брендовые вещи, стоимостью около 185 тысяч долларов и долговые расписки на 120 тысяч долларов.Майора заключили под стражу с альтернативой залога почти 232 тысячи долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на УкраинеОтмыл более $100 млн: экс-главе минэнерго Украины предъявили обвинениеЭкс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения

