Массированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Массированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен
Массированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Массированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен
Запорожская область частично обесточена из-за атак ВСУ, в частности без электроэнергии остался Энергодар. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Запорожская область частично обесточена из-за атак ВСУ, в частности без электроэнергии остался Энергодар. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.По данным главы региона, отключения коснулись города Энергодара, и двух сел в Каменско-Днепровском и Васильевском муниципалитетах. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.Ранее в пятницу Балицкий сообщил о том, что киевский режим совершил очередной акт террора в отношении гражданского населения. Целью атаки стала школа № 4 города Энергодара, где в тот момент находилось около 700 человек — 600 детей и 100 сотрудников. Обошлось без жертв. Накануне ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разбили здание почтамта в Приморске Запорожской областиВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской областиВ городах и селах Запорожской области открыли пункты обогрева
Массированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен

Запорожская область частично обесточена из-за атак ВСУ – Балицкий

13:50 20.02.2026 (обновлено: 13:51 20.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Запорожская область частично обесточена из-за атак ВСУ, в частности без электроэнергии остался Энергодар. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате массированной атаки противника по энергетическим сетям Запорожской области значительная часть северо-запада региона обесточена", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, отключения коснулись города Энергодара, и двух сел в Каменско-Днепровском и Васильевском муниципалитетах. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.
Ранее в пятницу Балицкий сообщил о том, что киевский режим совершил очередной акт террора в отношении гражданского населения. Целью атаки стала школа № 4 города Энергодара, где в тот момент находилось около 700 человек — 600 детей и 100 сотрудников. Обошлось без жертв. Накануне ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры.
