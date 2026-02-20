https://crimea.ria.ru/20260220/massirovannaya-ataka-na-zaporozhskuyu-oblast--region-chastichno-obestochen-1153374645.html

Массированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен

Массированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Массированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен

Запорожская область частично обесточена из-за атак ВСУ, в частности без электроэнергии остался Энергодар. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T13:50

2026-02-20T13:50

2026-02-20T13:51

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

лэп

энергетика

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_976c8b9b4031dd355a78ffea2a4a9bf8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Запорожская область частично обесточена из-за атак ВСУ, в частности без электроэнергии остался Энергодар. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.По данным главы региона, отключения коснулись города Энергодара, и двух сел в Каменско-Днепровском и Васильевском муниципалитетах. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.Ранее в пятницу Балицкий сообщил о том, что киевский режим совершил очередной акт террора в отношении гражданского населения. Целью атаки стала школа № 4 города Энергодара, где в тот момент находилось около 700 человек — 600 детей и 100 сотрудников. Обошлось без жертв. Накануне ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ разбили здание почтамта в Приморске Запорожской областиВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской областиВ городах и селах Запорожской области открыли пункты обогрева

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, лэп, энергетика, отключение электроэнергии