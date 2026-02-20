https://crimea.ria.ru/20260220/magate-prosit-kiev-i-moskvu-prekratit-ogon-v-rayone-zaporozhskoy-aes-1153363787.html

МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭС

МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 20.02.2026

МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии просит Москву и Киев временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1". Об... РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T08:37

2026-02-20T08:37

2026-02-20T08:37

магатэ

новости

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

россия

рафаэль гросси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512149_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_38b11eed111c14d40450a6ed5bc6191f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Международное агентство по атомной энергии просит Москву и Киев временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1". Об этом сказано в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси.Ранее агентство уже способствовало заключению четырех временных соглашений о прекращении огня и это позволило провести пять отдельных ремонтов линий электропередачи, также сказано в заявлении.Запорожская атомная станция на данный момент получает питание по линии "Днепровская". Она обеспечивает работу всех критически важных систем ядерной безопасности после отключения ЛЭП "Ферросплавная-1", сообщал ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад молчит: в МАГАТЭ заявили об атаках ВСУ на атомные электростанции РФЗапорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблокаНазвано ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), украина, россия, рафаэль гросси