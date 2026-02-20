Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 20.02.2026
МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭС
МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 20.02.2026
МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии просит Москву и Киев временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1". Об... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T08:37
2026-02-20T08:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Международное агентство по атомной энергии просит Москву и Киев временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1". Об этом сказано в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси.Ранее агентство уже способствовало заключению четырех временных соглашений о прекращении огня и это позволило провести пять отдельных ремонтов линий электропередачи, также сказано в заявлении.Запорожская атомная станция на данный момент получает питание по линии "Днепровская". Она обеспечивает работу всех критически важных систем ядерной безопасности после отключения ЛЭП "Ферросплавная-1", сообщал ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭС

МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе ЗАЭС для безопасного ремонта

08:37 20.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Международное агентство по атомной энергии просит Москву и Киев временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1". Об этом сказано в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
"МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам с предложением о временном прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную оценку ущерба и ремонт", – цитирует заявление РИА Новости.
Ранее агентство уже способствовало заключению четырех временных соглашений о прекращении огня и это позволило провести пять отдельных ремонтов линий электропередачи, также сказано в заявлении.
Запорожская атомная станция на данный момент получает питание по линии "Днепровская". Она обеспечивает работу всех критически важных систем ядерной безопасности после отключения ЛЭП "Ферросплавная-1", сообщал ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
