Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав

Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав

В Бахчисарае задержали 17-летнего подростка за управление автомобилем без водительского удостоверения, сообщает МВД Крыма. 20.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарае задержали 17-летнего подростка за управление автомобилем без водительского удостоверения, сообщает МВД Крыма.По данным полиции, помимо незаконного вождения у несовершеннолетнего также выявили признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование он отказался.И уточнили, что парню предъявили обвинение за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения не имея водительских прав, и за отсутствие полиса ОСАГО. Авто передали законным представителям подростка, а в отношении матери составили административный материал о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток без прав сжег "ВАЗ"В Крыму в ДТП пострадали 18 человекДело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав

