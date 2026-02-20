https://crimea.ria.ru/20260220/kupil-sebe-mashinu-v-bakhchisarae-zaderzhali-pyanogo-podrostka-bez-prav-1153371393.html
Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав
Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарае задержали 17-летнего подростка за управление автомобилем без водительского удостоверения, сообщает МВД Крыма.По данным полиции, помимо незаконного вождения у несовершеннолетнего также выявили признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование он отказался.И уточнили, что парню предъявили обвинение за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения не имея водительских прав, и за отсутствие полиса ОСАГО. Авто передали законным представителям подростка, а в отношении матери составили административный материал о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток без прав сжег "ВАЗ"В Крыму в ДТП пострадали 18 человекДело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав
12:12 20.02.2026 (обновлено: 12:13 20.02.2026)