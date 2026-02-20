Рейтинг@Mail.ru
Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав
Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав
В Бахчисарае задержали 17-летнего подростка за управление автомобилем без водительского удостоверения, сообщает МВД Крыма. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарае задержали 17-летнего подростка за управление автомобилем без водительского удостоверения, сообщает МВД Крыма.По данным полиции, помимо незаконного вождения у несовершеннолетнего также выявили признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование он отказался."Полицейские выяснили, что машина была куплена подростком на собственные средства. На юного нарушителя в присутствии законного представителя составлены административные протоколы по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях", – рассказали в МВД.И уточнили, что парню предъявили обвинение за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения не имея водительских прав, и за отсутствие полиса ОСАГО. Авто передали законным представителям подростка, а в отношении матери составили административный материал о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарае задержали 17-летнего подростка за управление автомобилем без водительского удостоверения, сообщает МВД Крыма.
По данным полиции, помимо незаконного вождения у несовершеннолетнего также выявили признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование он отказался.
"Полицейские выяснили, что машина была куплена подростком на собственные средства. На юного нарушителя в присутствии законного представителя составлены административные протоколы по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях", – рассказали в МВД.
И уточнили, что парню предъявили обвинение за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения не имея водительских прав, и за отсутствие полиса ОСАГО. Авто передали законным представителям подростка, а в отношении матери составили административный материал о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.
Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма за рулем чужого авто попался 17-летний подросток без прав. Предварительно, юноша управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
